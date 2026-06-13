Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (13 Haziran 2026 spor haberleri)
13.06.2026 05:59
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 13 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
85 MİLYONUN GÖZÜ BU MAÇTA - HÜRRİYET
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı. Mücadele 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Vancouver'daki BC Place'te oynanacak ve TRT'den izlenebilecek. Kupaya şu ana kadar 7 kez katılan Avustralya, 2022'de ilk 16'ya kalmıştı.
GALATASARAY'IN THURAM ISRARI - FANATİK
Galatasaray, Devler Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmak istiyor. Orta sahayı güçlendirmeye hevesli olan Aslanlar, Khepren Thuram'dan vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılılar hem Juventus'u hem Fransız yıldızı ikna etmek için kesenin ağzını açtı.
LUKAKU'YA DÖNÜŞ - FOTOMAÇ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Guirassy ile anlaştı. Ancak 30 yaşındaki Gineli forvet, Dünya Kupası'ndan sonra son kararını vereceğini açıklayınca Yıldırım, rotayı Romelu Lukaku'ya kırdı. 33 yaşındaki golcü için Napoli'ye 5 milyon euro önerilecek.
TROSSARD İÇİN SEFERBERLİK - MİLLİYET
Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen, Leandro Trossard'ı transfer için yoğun çaba harcıyor. Siyah-beyazlılar kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncunun ikna edilmesi halinde Arsenal'a resmi teklif yapacak.
ONANA BİTTİ! - SABAH
İngiliz basını, kiralık süreci sonrası takımı Manchester United'a dönen Onana için Trabzonspor'un geri sayıma başladığını yazdı.
Karadeniz ekibi diğer yandan Edona Zhegrova için de yeni hamle yaptı.