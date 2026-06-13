Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (13 Haziran 2026 spor haberleri)

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı. Mücadele 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Vancouver'daki BC Place'te oynanacak ve TRT'den izlenebilecek. Kupaya şu ana kadar 7 kez katılan Avustralya, 2022'de ilk 16'ya kalmıştı.