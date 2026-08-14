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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (14 Ağustos 2026 spor haberleri)

14.08.2026 07:22

Son Güncelleme: 14.08.2026 07:34

NTV - Haber Merkezi

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İşte 14 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberleri. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

SIRADAKİ GELSİN - FANATİK
Anadolu Ajansı

SIRADAKİ GELSİN - FANATİK

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde yoluna gol yemeden devam ediyor. 3'üncü eleme turunda Kralove'yi iki maçta da 1-0 yenerek saf dışı bırakan siyah-beyazlıların Play-Off'taki rakibi Kauno Zalgiris…

ŞAMPİYON SAHAYA İNİYOR - FOTOMAÇ 1
Anadolu Ajansı

ŞAMPİYON SAHAYA İNİYOR - FOTOMAÇ

Son şampiyon Galatasaray üst üste beşinci zafer hedefiyle sezona RAMS Park'ta adım atıyor.

KRALLARIN SAVAŞI - HÜRRİYET 2
NTV

KRALLARIN SAVAŞI - HÜRRİYET

2026-2027 sezonunda kulüplerin rekabetinin yanı sıra birbirinden ünlü yıldızlar arasında da büyük bir çekişme yaşanacak.

ORTAYA TAZE KAN - SABAH 3
Anadolu Ajansı

ORTAYA TAZE KAN - SABAH

Trabzonspor defansif orta saha pozisyonunda milli futbolcu Atakan Karazor'u renklerine bağlamak için harekete geçti.

BABASI İÇİN FENER'E GELDİ - SÖZCÜ 4
Anadolu Ajansı

BABASI İÇİN FENER'E GELDİ - SÖZCÜ

Lukaku, Monaco'ya transfer olabilirdi. Ancak babasının izinden Türkiye'yi seçti. 58 yaşında ölen babası ile arası açılmış, akrabaları para sızdırmaya çalıştığı için cenazesine bile katılmamıştı.

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