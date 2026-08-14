Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (14 Ağustos 2026 spor haberleri)
14.08.2026 07:22
Son Güncelleme: 14.08.2026 07:34
İşte 14 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberleri. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
SIRADAKİ GELSİN - FANATİK
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde yoluna gol yemeden devam ediyor. 3'üncü eleme turunda Kralove'yi iki maçta da 1-0 yenerek saf dışı bırakan siyah-beyazlıların Play-Off'taki rakibi Kauno Zalgiris…
ŞAMPİYON SAHAYA İNİYOR - FOTOMAÇ
Son şampiyon Galatasaray üst üste beşinci zafer hedefiyle sezona RAMS Park'ta adım atıyor.
KRALLARIN SAVAŞI - HÜRRİYET
2026-2027 sezonunda kulüplerin rekabetinin yanı sıra birbirinden ünlü yıldızlar arasında da büyük bir çekişme yaşanacak.
ORTAYA TAZE KAN - SABAH
Trabzonspor defansif orta saha pozisyonunda milli futbolcu Atakan Karazor'u renklerine bağlamak için harekete geçti.
BABASI İÇİN FENER'E GELDİ - SÖZCÜ
Lukaku, Monaco'ya transfer olabilirdi. Ancak babasının izinden Türkiye'yi seçti. 58 yaşında ölen babası ile arası açılmış, akrabaları para sızdırmaya çalıştığı için cenazesine bile katılmamıştı.