Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Ağustos 2026 spor haberleri)
15.08.2026 07:42
Son Güncelleme: 15.08.2026 07:43
16 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
YABANCI VAR GELİYOR - HÜRRİYET
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yeni sezon için açıklamalar yaptı: "Çipli top teknolojisini hayata geçireceğiz. UEFA ve FIFA tarafından üst düzey organizasyonlarda görevlendirilen, uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinden Süper Lig'de faydalanacağız."
2 DAKİKADA TARİH YAZDI - FOTOMAÇ
Çorum FK, Süper Lig'deki ilk maçında, deplasmanda son şampiyon Galatasaray'a iki dakika içinde iki gol atıp, 10 kişi kalmasına rağmen 1 puanı aldı.
MASKELİ KRAL İPTEN ALDI - SABAH
Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray açılış maçının 90'ıncı dakikasında Osimhen'in golüyle 1 puanı kurtardı.
"HAZIRSANIZ BAŞLIYORUZ" - TÜRKİYE
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Vlahovic, imza töreninde çok iddialı konuştu.
"SAKAT DEĞİLİM, FİTİM" - SÖZCÜ
Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Lukaku, sağlık durumuyla ilgili tartışmaları bitirdi.