NTV

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Ağustos 2026 spor haberleri)

15.08.2026 07:42

Son Güncelleme: 15.08.2026 07:43

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

16 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...

YABANCI VAR GELİYOR - HÜRRİYET
Reuters

YABANCI VAR GELİYOR - HÜRRİYET

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yeni sezon için açıklamalar yaptı: "Çipli top teknolojisini hayata geçireceğiz. UEFA ve FIFA tarafından üst düzey organizasyonlarda görevlendirilen, uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinden Süper Lig'de faydalanacağız."

 

2 DAKİKADA TARİH YAZDI - FOTOMAÇ 1
Anadolu Ajansı

2 DAKİKADA TARİH YAZDI - FOTOMAÇ

Çorum FK, Süper Lig'deki ilk maçında, deplasmanda son şampiyon Galatasaray'a iki dakika içinde iki gol atıp, 10 kişi kalmasına rağmen 1 puanı aldı.

MASKELİ KRAL İPTEN ALDI - SABAH 2
Anadolu Ajansı

MASKELİ KRAL İPTEN ALDI - SABAH

Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray açılış maçının 90'ıncı dakikasında Osimhen'in golüyle 1 puanı kurtardı.

"HAZIRSANIZ BAŞLIYORUZ" - TÜRKİYE 3
Anadolu Ajansı

"HAZIRSANIZ BAŞLIYORUZ" - TÜRKİYE

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Vlahovic, imza töreninde çok iddialı konuştu.

"SAKAT DEĞİLİM, FİTİM" - SÖZCÜ 4
Anadolu Ajansı

"SAKAT DEĞİLİM, FİTİM" - SÖZCÜ

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Lukaku, sağlık durumuyla ilgili tartışmaları bitirdi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram