Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Ağustos 2026 spor haberleri)

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yeni sezon için açıklamalar yaptı: "Çipli top teknolojisini hayata geçireceğiz. UEFA ve FIFA tarafından üst düzey organizasyonlarda görevlendirilen, uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinden Süper Lig'de faydalanacağız."