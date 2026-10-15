Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Ekim 2026 spor haberleri)
15.10.2026 07:30
15 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
KAHIR GECESİ - HÜRRİYET
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa'ya İngiltere'de farklı mağlup oldu.
Ev sahibi ekip 12. dakikada Manzambi ile golü bulurken, 31 ve 39'daki bireysel hatalarda Jackson cezayı duble yaparak kesti. Devreyi 3-0 önde geçen Villa'da 68'de penaltıdan farkı 4'e çıkaran Barkley 4 dakika sonra tekrar sahneye çıktı. Kapanışı ise 90'da eski Beşiktaşlı Abraham yaptı.
Ağır bir yenilgi alan temsilcimiz haftaya Slavia Prag ile karşılaşacak.
KARTAL AV PEŞİNDE - POSTA
Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci haftasında Hoffenheim’ın konuğu olacak. Saat 22.00’de başlayacak maçı Belçikalı Visser yönetecek. Marsilya’yı 4-1 yenen Kartal 2’de 2 için sahada olacak.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Cerny ve Rashica ile dün hastalanan Vlahovic forma giyemeyecek. Rhein-Neckar-Arena’da oynanacak müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Beşiktaş’ta, Hoffenheim maçı öncesinde üç eksik oyuncu bulunuyor. Kocaelispor müsabakasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny’nin MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı. Cerny bugün forma giyemeyecek. Milli takımdan dönen Rashica riske edilmeyecek. Son idmana katılmayan ve mide rahatsızlığı yaşayan Vlahovic kadroya alınmadı. Bu üç oyuncunun yokluğu teknik direktör Italiano’yu düşündürüyor.
"BEŞİKTAŞ'I UNUTUN - FANATİK
Trabzonspor, bu akşam yeni hocasıyla ilk kez Avrupa arenasına çıkacak. Thomas Reis, eksiklerin fazlalığına rağmen 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.
Kadroda ciddi rotasyona gitmeye hazırlanan Alman hoca, oyuncularını "Formayı ne kadar istediğinizi gösterin. Burası Trabzonspor. Biz büyük takımız ve büyük takımlarda her oyuncu kıymetlidir. Potansiyelinizi, kalitenizi sahada görmek istiyorum" sözleriyle takımını motive etti.
Pazartesi günü Beşiktaş ile oynanacak derbiyi ikinci planda tutan Reis, "En önemlisi ilk maç. Avrupa bizim için ciddi hedef. Derbiyi unutun. Önce burada galip gelmeliyiz. Kazanma alışkanlığımızı mutlaka sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.
HEDEF EN AZ 11 PUAN - FOTOMAÇ
Dünyanın en formda takımı Barcelona karşısında ilk yarıda harika bir futbol ortaya koyan Galatasaray, ikinci yarıda üst üste gelen gollerle rakibine 4-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi’nde geride 6 karşılaşma kalırken, temsilcimizin play-off için hala çok yüksek bir şansı bulunuyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Avrupa’da kalan 6 mücadeleden çıkartacakları minimum 11 puanın kendileri için yeterli olacağını düşünüyor. Burada en belirleyici nokta büyülü atmosferiyle RAMS Park’ta oynanacak maçlar olacak.
ÇALIMIN ADI ‘304’ - MİLLİYET
Barcelona’yı Galatasaray deplasmanında zafere taşıyan kahraman Lamine Yamal’ın üçüncü golde Eren Elmalı’ya attığı çalım literatüre geçti. Hareketine, Yamal’ın büyüdüğü Rocafonda semtinin posta kodunun son üç hanesi olan “304” adı verildi.
İspanyol basını, Romario’nun El Clásico’da Rafael Alkorta’yı “inek kuyruğu” hareketiyle geçmesi veya Ronaldo’nun İspanya Süper Kupası finalinde Atletico Madrid’den Delfi Geli’ye karşı yaptığı elastico hareketini örnek gösterdi.
Genç yıldız ise bu çalımları anlatarak, “Son zamanlarda fark ettim ki, çizgiye yaklaştığımda savunmacılar yere atlıyorlar ve ben de bir fırsat gördüm, değerlendirebileceğimi düşündüm. Daha güzel ve etkili oldu. Savunmacılar üzerime kapanmaya çalıştığı için her zaman alan yaratmak için çalımlar kullanmaya çalışıyorum. Bu çalımımı nasıl adlandırırım? Bilmiyorum. Neredeyse rabona derdim” yorumunu yaptı.