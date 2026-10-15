Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Ekim 2026 spor haberleri)

Trabzonspor, bu akşam yeni hocasıyla ilk kez Avrupa arenasına çıkacak. Thomas Reis, eksiklerin fazlalığına rağmen 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Kadroda ciddi rotasyona gitmeye hazırlanan Alman hoca, oyuncularını "Formayı ne kadar istediğinizi gösterin. Burası Trabzonspor. Biz büyük takımız ve büyük takımlarda her oyuncu kıymetlidir. Potansiyelinizi, kalitenizi sahada görmek istiyorum" sözleriyle takımını motive etti.

Pazartesi günü Beşiktaş ile oynanacak derbiyi ikinci planda tutan Reis, "En önemlisi ilk maç. Avrupa bizim için ciddi hedef. Derbiyi unutun. Önce burada galip gelmeliyiz. Kazanma alışkanlığımızı mutlaka sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.