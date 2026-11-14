Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Kasım 2026 spor haberleri)

A Milli Takımımızın Uluslar A Ligi’nde grup sonuncusu olması kesinleşti. Ancak 4 grup sonuncusu arasında üçüncü sırada.

Ay yıldızlılar son 2’de kalırsa doğrudan B Ligi’ne düşecek. Uluslar Ligi’nin en üst seviyesinde kalma yolunda en büyük rakiplerimiz Çekya ve Sırbistan. Bu iki ekibi veya diğer grubun 3 puanlı sonuncusu Norveç’i puan veya averaj olarak geride bırakabilirsek B Ligi’nden gelecek bir ikinci ile A Ligi'nde devam edebilmek için play-off’ta karşılaşacağız.