Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Kasım 2026 spor haberleri)
14.11.2026 07:40
15 Kasım 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
BİR İHTİMAL DAHA VAR - HÜRRİYET
A Milli Takımımızın Uluslar A Ligi’nde grup sonuncusu olması kesinleşti. Ancak 4 grup sonuncusu arasında üçüncü sırada.
Ay yıldızlılar son 2’de kalırsa doğrudan B Ligi’ne düşecek. Uluslar Ligi’nin en üst seviyesinde kalma yolunda en büyük rakiplerimiz Çekya ve Sırbistan. Bu iki ekibi veya diğer grubun 3 puanlı sonuncusu Norveç’i puan veya averaj olarak geride bırakabilirsek B Ligi’nden gelecek bir ikinci ile A Ligi'nde devam edebilmek için play-off’ta karşılaşacağız.
ARDA BAŞKA BİR DÜNYADAN - NEFES
Türkiye'nin 1 numaralı yıldızı Arda Güler’in Belçika’ya attığı muhteşem serbest vuruş golü dünya çapında viral oldu. Tüm önemli futbol hesapları ve internet siteleri, Arda’nın frikik golünü takipçileriyle paylaştı.
Real Madrid futbolcusu olmasının da etkisiyle, İspanyollar golü kare kare paylaştı, analizler yapıldı. Marca, “Messi’nin 2019’da Liverpool’a attığı golü anımsattı. Uzun zaman sonra göreceğiniz en iyi frikik golü. Arda artık başka bir seviyede” derken AS ise “Süper Güler herkesle başa çıkamaz” yorumunda bulundu. Mundo Deportivo, “Van Bommel’in Belçika’sı Arda Güler’in şaheserini geçersiz kıldı” derken A Bola ise “Başka dünyadan bir gol” ifadesini kullandı.
ÇANLAR SANE İÇİN ÇALIYOR - MİLLİYET
Galatasaray’a yıllık maliyeti 12 milyon euroyu bulan Leroy Sane'nin, performansını beklenen seviyeye yükseltememesi halinde devre arası elden çıkarılabileceği belirtildi.
Sarı-kırmızılı takıma 2026 yılında yalnızca 1 gol ve 2 asitlik katkı sağlayabilen 30 yaşındaki futbolcunun önündeki iki aylık performansının belirleyici olacağı vurgulandı. Bu süreçte çıkış yakalayamaması durumunda devre arasında Sane ile yolların ayrılmasının kaçınılmaz olacağı ifade edildi.
Kendi kaderini çizecek olan Sane’nin 10-15 milyon euro bonservis kazandırabileceği ifade edildi.
HERKES İŞİN İÇİNDE - FANATİK
Zirve yarışında vites yükselten Trabzonspor'da hücum üretimi kadronun geneline yayıldı. Bu sezon tam 13 farklı oyuncu gol veya asist katkısı sağlarken, 11 futbolcu fileleri havalandırdı.
Salah 11 gol, 5 asistle zirvede yer alırken Muçi 3 gol, 7 asistle takımın en fazla gol pası veren ismi oldu.
Franculino Dju 7 gol, 2 asistle Mısırlı yıldızı takip etti. Onuachu 3 gol, 1 asist; Saviolo 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Savunmada Pina ile Nwaiwu 1’er gol ve 1’er asist, Savic 1 gol, Mustafa Eskihellaç ise 2 asist üretti. Ozan Tufan, Melih Kabasakal, Aral Şimşir ve Metehan Mimaroğlu da skor katkısı veren diğer isimler oldu.
"HAYALİMİ YAŞIYORUM" - TÜRKİYE
Beşiktaş’ın kaptanı, taraftarın göz bebeği Orkun Kökçü, siyah beyazlı renklere duyduğu aşkı anlattı. UEFA’ya açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, “Beşiktaş’a karşı özel duygular besliyorum. Hedeflerim, hayallerim hep Beşiktaş’la ilgili. Bu yüzden maçlarda zaman zaman sinir krizi geçiriyorum. Başka bir kulüpte olsa bu kadar sinirlenmezdim. Beşiktaş’a karşı yapılan haksızlık bana karşı yapılmış gibi hissediyorum. Mutlu olduğum, ait hissettiğim yerdeydim. Beşiktaş’ta oynamak, çocukken hayalini kurduğum bir şeydi” dedi.