Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Kasım 2026 spor haberleri)
15.11.2026 07:53
15 Kasım 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
YA HEP YA HİÇ - HÜRRİYET
A Milli Takım, Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa'ya konuk olacak. A Ligi'nden düşmeye veya play-offa kalmamız bu maçın skoruna bağlı.
Son maçlar öncesinde sonunculardan 1. Grup'ta Türkiye (-10 averaj), 2. Grup'ta Sırbistan (-7 averaj), 3. Grup'ta Çekya'nın (-10 averaj) puanı bulunmuyor. Ekibimiz Fransa önünde bugün kendisine avantaj elde edecek bir skor almaya çalışacak ardından diğer takımların müsabakalarını beklemeye başlayacak.
"2-3 GÜNDE DEĞİŞMEZ" - NEFES
A Milli Takım'ın başındaki ilk deplasmanına Fransa karşısında çıkacak Teknik Direktör Sergen Yalçın, iki maçlık periyodu hazırlık dönemi olarak gördüğünü söyledi. "Milli takımımızın ve ülkemizin galibiyete ihtiyacı var" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Biz yeni geldik. 2-3 günde futbolda bir şeylerin değişmesi çok zor. Ufak dokunuşlar yapmaya çalıştık. Daha fit bir milli takım olduğunda mutlaka oyunlar değişecek ve skorlar bizim lehimize dönecek. Biraz sabırlı olmak lazım. Çok erken hareket ediyoruz.
6 günde 2 maça çıkacağız, bu bölümde işlerin ne kadar değişeceğini de sorgulamak gerekiyor. Burada seviye çok yüksek ve takımın yüzde 100 hazır olması lazım. Belki kazanamayız ama işin pozitif taraflarına bakmak gerekir. Birçok şeyi yapabilecek zamanımız var önümüzde" ifadelerini kullandı.
"BU DEĞİŞİM GEREKİYORDU" - MİLLİYET
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu dün akşam yapılan idmanın ardından basınla bir araya geldi. Sarı-lacivertli takımın teknik patronu "Burada değişim olması gerekiyordu. Gelenler mükemmel, gidenler kötüymüş gibi bir durum yok. Tamamen değişim söz konusu. Belirlediğimiz noktalar vardı ve hızlı hareket etmek durumundaydık.
Başlangıcımız fena olmadı ama tek çiçekle bahar gelmiyor, bunun suni olmamasını arzu ediyorum." dedi.
CİMBOM REKOR PEŞİNDE - FOTOMAÇ
Süper Lig lideri Galatasaray'ın RAMS Park'taki yenilmezlik serisi bu sezon da sürüyor. 41 maçlık rekoru egale eden Aslan, milli ara sonrasında evindeki Samsunspor maçına yeni bir rekor için çıkacak
Sarı-kırmızılılar, 2016-17'de 32'nci haftada Osmanlıspor maçıyla başlayan ve 2019-20'de 12'nci haftadaki Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren 41 maçlık dönemde, kulüp tarihinin iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı. Bu tarihi seriyi sona erdiren Başakşehir'in başında ise teknik direktör Okan Buruk bulunuyordu. Tecrübeli çalıştırıcı, bu kez lider Galatasaray'ın başında milli ara sonrasında Samsunspor karşısına iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için çıkacak.
SALİH ÖZCAN'DAN GÖZDAĞI - FANATİK
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan bonservissiz aldığı Salih Özcan, Süper Lig'in ilk 11 haftasında ortaya koyduğu savunma performansıyla öne çıktı.
Milli orta saha, rakip takımlarla karşılaştırıldığında birçok kategoride ilk sırada yer aldı. Ligde 11 maçta 906 dakika oynayan Salih, karşılaşma başına 2.7 top çalma ortalaması yakaladı. Bu alanda Trabzonsporlu Fabinho 2.4, Fenerbahçeli N'Golo Kante 2.2 ve Galatasaraylı Lucas Torreira 1.7'de kaldı.
Pas arasında da 1.5 ortalamayla öne çıkan Salih'i; Torreira ve Fabinho 1, Kante ise 0.9 ile takip etti. Zeminde maç başına 4.8 ikili mücadele kazanan Salih, yüzde 62.4 başarı oranına ulaştı.