Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (15 Kasım 2026 spor haberleri)

A Milli Takım'ın başındaki ilk deplasmanına Fransa karşısında çıkacak Teknik Direktör Sergen Yalçın, iki maçlık periyodu hazırlık dönemi olarak gördüğünü söyledi. "Milli takımımızın ve ülkemizin galibiyete ihtiyacı var" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Biz yeni geldik. 2-3 günde futbolda bir şeylerin değişmesi çok zor. Ufak dokunuşlar yapmaya çalıştık. Daha fit bir milli takım olduğunda mutlaka oyunlar değişecek ve skorlar bizim lehimize dönecek. Biraz sabırlı olmak lazım. Çok erken hareket ediyoruz.

6 günde 2 maça çıkacağız, bu bölümde işlerin ne kadar değişeceğini de sorgulamak gerekiyor. Burada seviye çok yüksek ve takımın yüzde 100 hazır olması lazım. Belki kazanamayız ama işin pozitif taraflarına bakmak gerekir. Birçok şeyi yapabilecek zamanımız var önümüzde" ifadelerini kullandı.