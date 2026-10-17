Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (17 Ekim 2026 spor haberleri)

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, görevde bulunduğu süre içinde transferde ne kadar doğru işler yaptığının Hoffenheim maçında ortaya çıktığını savundu. Yalçın, “Sahadaki en iyi dört oyuncu hangileri? Agbadou, Murillo, Junior Olaitan ve Oh. Benim ve ekibimin ne kadar doğru transferler yaptığını görüyoruz. Biz gittikten sonra, ‘Bunlar çöp’ falan diyorlardı. Gördük işte çöpleri!” dedi.

Transferlerin perde arkasını anlatan Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı: Amir Murillo Marsilya'da antrenmanda kadro dışı kaldığı an aradık, o an. O kadar hızlı çalışıyoruz yani. Junior Olaitan'ı ben aldığımda Göztepe'de oynamıyordu. Bize karşı oynadığı maçta ondaki ışığı gördüm. Agbadou'yu hem fizik gücü yüksek hem de ayakları merkez orta saha oyuncusundan daha iyi olduğu için aldık. Aynı paraya Musrati'yi alanlar şimdi arazi! Oh'u, 2 sene sonra çok yüksek paralara satarız diye aldık. Ondan beklentimiz çok fazla.”

Yalçın, son iki maçta Beşiktaş'ın en kötü oyuncusunun kaleci Nübel olduğunu da sözlerine ekledi.