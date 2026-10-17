Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (17 Ekim 2026 spor haberleri)
17.10.2026 07:32
17 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
KADIKÖY'DE BARIŞ ZAMANI - FOTOMAÇ
Aston Villa karşısında 6-0'la hezimete uğrayan ve kendisine gönül verenleri kahreden Fenerbahçe, bugün Alanyaspor karşısında durumu telafi etmeyi planlıyor.
Sarı-lacivertlilerde hedef; Corendon Alanyaspor karşısında alınacak galibiyetle tarihinin en ağır hezimetlerinden biri olarak kayıtlara geçen bu maçı unutturmak. Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularıyla bir toplantı yaptı ve Aston Villa maçını unutmalarını, Alanyaspor karşılaşmasına konsantre olmalarını istedi.
"GÖRDÜK ÇÖPLERİ " - HÜRRİYET
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, görevde bulunduğu süre içinde transferde ne kadar doğru işler yaptığının Hoffenheim maçında ortaya çıktığını savundu. Yalçın, “Sahadaki en iyi dört oyuncu hangileri? Agbadou, Murillo, Junior Olaitan ve Oh. Benim ve ekibimin ne kadar doğru transferler yaptığını görüyoruz. Biz gittikten sonra, ‘Bunlar çöp’ falan diyorlardı. Gördük işte çöpleri!” dedi.
Transferlerin perde arkasını anlatan Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı: Amir Murillo Marsilya'da antrenmanda kadro dışı kaldığı an aradık, o an. O kadar hızlı çalışıyoruz yani. Junior Olaitan'ı ben aldığımda Göztepe'de oynamıyordu. Bize karşı oynadığı maçta ondaki ışığı gördüm. Agbadou'yu hem fizik gücü yüksek hem de ayakları merkez orta saha oyuncusundan daha iyi olduğu için aldık. Aynı paraya Musrati'yi alanlar şimdi arazi! Oh'u, 2 sene sonra çok yüksek paralara satarız diye aldık. Ondan beklentimiz çok fazla.”
Yalçın, son iki maçta Beşiktaş'ın en kötü oyuncusunun kaleci Nübel olduğunu da sözlerine ekledi.
SANE'NİN SON ŞANSLARI - FANATİK
Galatasaray ara transferi erken açtı. Üstelik Sarı-Kırmızılılar bir yandan kadro güçlendirme hesapları yaparken, diğer taraftan kontenjanda yer açmanın yollarını arıyor.
Sezon başından bu yana devam eden inişli çıkışlı grafik nedeniyle kadrosuna takviye yapmak isteyen Cim Bom, faturayı ise Leroy Sane'ye kesecek gibi görünüyor. Uzun süredir bir türlü toparlanamayan ve Bayern ile Manchester City günlerinden çok uzak bir görüntü sergileyen Alman yıldızın bileti kesilmek üzere.
Önümüzdeki 2 ay boyunca toparlanamazsa, Sane'nin devre arasında satışı gündeme gelebilir.
REİS FIRTINA KOPARDI - MİLLİYET
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederken, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde 3'te 3 yaptı. Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı 4-0, Karadeniz derbisinde Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başaran bordo-mavililer, KuPS Kuopio karşısında da rahat bir galibiyet aldı. Fırtına, Reis yönetiminde daha golcü bir kimliğe büründü ve 3 maçta 11 gol kaydetti.
Reis ile ayağa kalkan Trabzonspor'un müsabaka başına gol ortalaması 3.7 oldu. Galatasaray, Samsunspor ve KuPS ile oynanan üç maçta goller Muhammed Salah (4), Franculino Dju (3), Paul Onuachu, Noah Saviolo, Ernest Muçi ve Chibuike Nwaiwu'dan geldi. Mısırlı dünya yıldızı Salah attığı birbirinden güzel dört golün yanı sıra söz konusu üç maçta birer kez asist yaptı.
63 YILLIK REKORU KIRDI - SABAH
Bursaspor'un ligdeki ilk 10 maçının tamamında gol sevinci yaşayan Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, toplam 14 gole ulaştı ve 3 asistle takımına 17 gollük katkı sağladı. Son olarak Muğlaspor deplasmanında da iki kez fileleri havalandırarak takımının 3-0'lık galibiyetinde başrol oynadı.
Böylece Metin Oktay'ın Galatasaray'da 1962-63 sezonunda, Saffet Sancaklı'nın ise Kocaelispor'da 1995-96 sezonunda yakaladığı 9 maçlık gol serisini geride bıraktı. Bursaspor'da Fernandao'nun 8 maçlık serisini de aşan Nijeryalı yıldız, profesyonel liglerde üst üste 10 karşılaşmada gol atarak tarih yazdı.