Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Ağustos 2026 spor haberleri)

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonar Ligi elemesi öncesi şunları söyledi: “Son maça çok takılmıyoruz. Ben takıma ve oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımızın enerjisine güveniyoruz. Bu maçı birlikte oynamamız gerekiyor. Kendi işimizi yapmak ve iyi bir sonuç almak istiyoruz.

Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çalışmayı seven, iyi bir profesyonel. Şu anda herhangi bir kilo fazlası yok, sadece dayanıklılıkla ilgili sorunu var. Birkaç haftaya bunu da ortadan kaldıracağız.”