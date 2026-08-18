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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Ağustos 2026 spor haberleri)

18.08.2026 05:49

NTV - Haber Merkezi

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18 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...

ROTA YİNE İNGİLİZ YILDIZ-FANATİK
Reuters

ROTA YİNE İNGİLİZ YILDIZ-FANATİK

Galatasaray yönetimi, çilek transferiyle şu ana kadar üzdüğü taraftarın gönlünü almak için kolları sıvadı. Marcus Rashford için yeniden harekete geçildi. Daha önce Türkiye’ye sıcak bakmayan İngiliz yıldızı ikna etmek için menajer Gardi devreye girdi. İngiltere’den beklediği teklifi alamayan Rashford için tüm şartlar zorlanacak.

HAKAN YOKLAMASI-FOTOMAÇ 1
Anadolu Ajansı

HAKAN YOKLAMASI-FOTOMAÇ

Fenerbahçe’de Hakan Çalhanoğlu operasyonu ciddiyet kazanıyor. Sarı lacivertli yönetimin, hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen 32 yaşındaki yıldız için Inter’e transfer şartlarını sorduğu belirtildi. Serie A ekibi ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Hakan, çubuklu formaya sıcak bakıyor.

LUKAKU KADRODA OLACAK-HÜRRİYET 2
AFP

LUKAKU KADRODA OLACAK-HÜRRİYET

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonar Ligi elemesi öncesi şunları söyledi: “Son maça çok takılmıyoruz. Ben takıma ve oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımızın enerjisine güveniyoruz. Bu maçı birlikte oynamamız gerekiyor. Kendi işimizi yapmak ve iyi bir sonuç almak istiyoruz.

 

Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çalışmayı seven, iyi bir profesyonel. Şu anda herhangi bir kilo fazlası yok, sadece dayanıklılıkla ilgili sorunu var. Birkaç haftaya bunu da ortadan kaldıracağız.”

SAĞ KANAT HAREKATI-SABAH 3
Anadolu Ajansı

SAĞ KANAT HAREKATI-SABAH

Siyah-beyazlılar, Dodi Lukebakio’nun kulübüne 3 milyon Euro kiralama bedeli ve 17 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren teklifini sundu. Benfica ise bonservisiyle satmak istiyor ve beklentisi 20 milyon Euro.

10 NUMARA ARDA OLSUN-MİLLİYET 4
NTV

10 NUMARA ARDA OLSUN-MİLLİYET

Arda Güler, Real Madrid’in Schalke’yi 3-0 yendiği hazırlık maçında harika pasları ve Huijsen’e yaptığı şık asistle vitrine çıktı. İspanyol taraftarlar, 10 numarada Bellingham yerine milli yıldızın oynaması gerektiğini savundu.