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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Temmuz 2026 spor haberleri)

18.07.2026 07:06

NTV - Haber Merkezi

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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 18 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

KUPA'NIN YAŞLI KURTLARI - MİLLİYET
Reuters

KUPA'NIN YAŞLI KURTLARI - MİLLİYET

2026 Dünya Kupası'nda yer alan ve birçoğu son büyük turnuvasında top koşturan ilerlemiş yaştaki futbolcular son gösterilerini sundu. Messi'den Modric'e, Dzeko'dan Ochoa'ya yıldız isimler organizasyona renk kattı.

FİNALİ ÖĞRENDİ, AĞLADI - SABAH 1
Reuters

FİNALİ ÖĞRENDİ, AĞLADI - SABAH

2024-25 sezonunda Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten Slavko Vincic Dünya Kupası Finali'ne atandı. Kariyerinde zor günler geçiren 46 yaşındaki hakem gözyaşlarına hakim olamadı.

BAHİS DEĞİL ŞİKE DALGASI - TÜRKİYE 2
NTV

BAHİS DEĞİL ŞİKE DALGASI - TÜRKİYE

Türk futbolundaki operasyon sıradan bir bahis soruşturmasın aştı. Galatasaray ve Beşiktaşlı yöneticilerinde yer aldığı 19 ismin kendi takımlarının aleyhine bahis oynaması "müsabaka sonuçların etkilemeye çalıştığı" gerekçesiyle şike davasına dönüşebilir.

ÜÇ YILDIZ BİR ARADA, AKILLAR ŞAMPİYONLUKTA - HÜRRİYET 3
Anadolu Ajansı

ÜÇ YILDIZ BİR ARADA, AKILLAR ŞAMPİYONLUKTA - HÜRRİYET

Fenerbahçe yeni transferleri Greenwood, Ake ve Muric'e imza attırdı.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ - SÖZCÜ 4
Anadolu Ajansı

BİR TAŞLA İKİ KUŞ - SÖZCÜ

Oulai'nin Fiorentina'ya gidişi hem Trabzonspor'un kasasını dolduracak hem de Arokodare'nin yolunu açacak.

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