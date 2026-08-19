Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (19 Ağustos 2026 spor haberleri)
19.08.2026 06:20
19 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
SALLADIK YIKAMADIK-TÜRKİYE GAZETESİ
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Kadıköy’de Lyon ile berabere kaldı.
Fransız ekibi ilk yarının sonunda Openda’nın golüyle öne geçti. İkinci yarının başında Greenwood ile eşitliği yakalayan Fenerbahçe, Nenê direği dövünce beraberlikle yetindi.
Rövanş maçı 26 Ağustos’ta oynanacak.
ATAKAN KARAZOR YOKLAMASI-FANATİK
Trabzonspor’da 6 numara transferi için yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle rota yerliye çevrilebilir. Listenin başında ise Stuttgart’ın kaptanlarından Atakan Karazor bulunuyor. Bordo-Mavililer, Milli oyuncu için şartları araştırıyor.
DAVİD ÖNERİSİ-HÜRRİYET
Osimhen’in arkasına yedek golcü arayan Galatasaray’a, Juventus’ta beklentilerin altında kalan Jonathan David önerildi. Sarı-kırmızılı yönetim içinden Kanadalı oyuncuya sıcak bakan isimler olsa da Başkan Dursun Özbek bu transfere mesafeli... David, geçen sezon 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
FAVORİ LUKEBAKİO-MİLLİYET
Sağ kanat arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Dodi Lukebakio için Benfica’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Brezilyalı David Neres’e de kanca atan siyah-beyazlılar, Napoli ile görüşmelere başladı.
MUSİALA YİNE BAYILDI
Adı bir dönem Galatasaray ile anılan Jamal Musiala, Bayern Münih formasıyla çıktığı ikinci hazırlık maçında da sorun yaşadı. Leipzig maçında bayılan genç futbolcu, dün Heidenheim’e karşı 61. dakikada oyuna girdi. 69. dakikada yine yere yığıldı. Yaşadığı sağlık problemi sonrası maça devam edemedi.