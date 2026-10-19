Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (19 Ekim 2026 spor haberleri)

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trabzonspor karşısında alınacak başarının formülünü orta saha olarak gördü.

Zorlu fikstüre rağmen Avrupa ve ligde arka arkaya galibiyetler alan siyah-beyazlıların özgüveninin yükseldiğini dile getiren İtalyan teknik adam, orta alanda elde edilecek üstünlüğün bugünkü maç için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Trabzonspor'un sabırlı oynayan, disiplinli bir takım olduğuna vurgu yapan Italiano, ev sahibi olmalarının da onlar adına büyük avantaj oluşturabileceğine değindi.

Siyah-beyazlıların teknik patronu, Amed karşısındaki bireysel hataları da oyuncularına hatırlattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, Trabzonspor karşısında alınacak bir negatif sonucun, siyah-beyazlıları ne kadar geriye götüreceğini de hatırlattı.