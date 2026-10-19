Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (19 Ekim 2026 spor haberleri)
19.10.2026 08:00
19 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
İLK GOLÜ ATAN OYUNU DEĞİŞTİRİR - HÜRRİYET
Dev maç öncesi hem Trabzonspor hem Beşiktaş'ın lig istatistiği ve oyun karakterleri mercek altında.
Hem ev sahibi bordo mavililer hem de siyah beyazlılar geride kalan 7 maçta 16 kez ağları havalandırırken maç başı gol ortalamaları 2.3 oldu.
Beşiktaş yüzde 62 topla oynama ve 459 pas ortalamasıyla bu alanda lider. Trabzon ise Reis'le topu rakibe bırakıp kontratakla gitmeyi tercih ediyor. Savunma tarafında rakiplere 5 gol izni veren, son 2 maçta kalesini kapatan Fırtına bu alanda ligin zirvesinde. Kartal ise 8 kez topu ağlarından çıkardı.
HER ŞEY ORTADA - MİLLİYET
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trabzonspor karşısında alınacak başarının formülünü orta saha olarak gördü.
Zorlu fikstüre rağmen Avrupa ve ligde arka arkaya galibiyetler alan siyah-beyazlıların özgüveninin yükseldiğini dile getiren İtalyan teknik adam, orta alanda elde edilecek üstünlüğün bugünkü maç için çok önemli olduğunu dile getirdi.
Trabzonspor'un sabırlı oynayan, disiplinli bir takım olduğuna vurgu yapan Italiano, ev sahibi olmalarının da onlar adına büyük avantaj oluşturabileceğine değindi.
Siyah-beyazlıların teknik patronu, Amed karşısındaki bireysel hataları da oyuncularına hatırlattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, Trabzonspor karşısında alınacak bir negatif sonucun, siyah-beyazlıları ne kadar geriye götüreceğini de hatırlattı.
ZAFER YEMİNİ - FOTOMAÇ
Trabzonspor, KuPS galibiyetinin ardından Papara Park'ta Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Bordo-Mavili ekip, zorlu Beşiktaş derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlarken takımda hem eksiklerin sıkıntısı hem de Avrupa galibiyetinin coşkusu hakim. Trabzonspor, teknik direktörü Thomas Reis önderliğinde yenilmezlik serisini sürdürmekte kararlı. Reis yönetiminde coşan bordo-mavililerde futbolcular, galibiyet yemini etti.
KuPS zaferinin sevincine şanssız bir sakatlık gölge düşürdü. Onuachu'nun sakatlanarak Beşiktaş karşısında da forma giyemeyecek olması teknik heyetin hücumdaki alternatiflerini azalttı.
Teknik ekip, zorlu derbi için Beşiktaş'a özel bir oyun planı hazırladı. Hafta boyunca kapalı kapılar ardındaki idmanlarda rakibin zaafları üzerine taktik provalar gerçekleştirildi.
Hücum hattının kilit isimi Salah, derbide yine serbest rolde görev alacak. Thomas Reis, yıldız oyuncuya hücumu yönlendirmesi ve kilidi açması için saha içinde tam özgürlük tanıdı.
LILLE ÖNCESİ LEAO ALARMI - FANATİK
Galatasaray'da Gençlerbirliği galibiyetinin sevinci Rafael Leao'nun sakatlığıyla gölgelendi. Ankara deplasmanında ikinci yarıda oyuna dahil olan ancak kısa süre sonra yaşadığı problem nedeniyle mücadeleye devam edemeyen Portekizli yıldızın sağlık durumu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille karşılaşması öncesinde teknik heyetin gündeminde ilk sıraya yerleşti.
Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun kasık adalesinde zorlanma yaşadığı belirtilirken kesin tablonun bugün gerçekleştirilecek ileri tetkiklerin ardından ortaya çıkacağı ifade edildi.
SAVUNMADA DUVAR HÜCUMDA ŞOV - SABAH
Şampiyonlar Ligi'ndeki 6-0'lık Aston Villa mağlubiyetinin ardından Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, rotasını Slavia Prag ve Galatasaray ile oynanacak iki kritik mücadeleye çevirdi.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da yaşanan kazaya rağmen özellikle Süper Lig'de son 4 müsabakadaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Kanarya, söz konusu süreçte hem savunmadaki sağlam görüntüsü hem de hücumdaki üretkenliği ile şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olduğunu gösterdi. 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken tam 14 gol attı.