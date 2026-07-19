Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (19 Temmuz 2026 spor haberleri
19.07.2026 07:20
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 19 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
NEW YORK'TA SON TANGO - MİLLİYET
2026Dünya Kupası'nın kapanışı, New York'taki MetLife Stadyumu'nda İspanya-Arjantin finaliyle yapılıyor.
ŞİMDİ SIRA YILDIZ FORVETTE - FANATİK
Muriqi, Greenwood ve Ake hamleleriyle gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Sörloth, Ollie Watkins ve Lukaku öncelikli hedefler…
İKİNCİ ICARDİ VAKASI - SÖZCÜ
Sosyal medya hesabından sürekli mesaj yayınlayan Lemina, Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme tekliflerine sessiz kalıyor. Görüşmelerin uzaması ayrılık ihtimalini akıllara getiriyor.
GERİ SAYIM BAŞLADI - TÜRKİYE
Beşiktaş Mohammed Salah transferinde son düzlüğe girdi. Başkan Adalı ünlü futbolcunun menajerinin anlaşılan rakamları değiştirmek istediğini söyledi. Buna rağmen Mısırlı yıldızın salı günü İstanbul'da olması bekleniyor.
LOCA TEPKİSİ - HÜRRİYET
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi, Chobani Stadı'nda ücretini ödediği locasının hukuki dayanak olmaksızın iptal edildiğini belirterek "Yedi yıl stadımıza uğramayanlardan, birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat." dedi.