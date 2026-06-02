Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (2 Haziran 2026 spor haberleri)

02.06.2026 06:32

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 2 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

ŞEYTAN ALDI GÖTÜRDÜ - TAKVİM

Manchester United, Victor Osimhen için tam 150 milyon euroyu gözden çıkardı.

LEWANDOWSKİ BOMBASI - FANATİK

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Barcelona'dan ayrılan Polonyalı süper star için düğmeye bastı. 37 yaşındaki golcüyle prensipte anlaştı.

CAN UZUN ISRARI - FOTOMAÇ

20 yaşındaki 10 numara için önemli bütçe ayıran Galatasaray, Frankfurt'un yeni teknik direktörü Adi Hütter'in Can için vereceği kararı bekliyor.

GUİRASSY'DE AYAK OYUNLARI - HÜRRİYET

Fenerbahçe'de hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi'nin 1. forvetinin Gineli golcü olduğu öğrenildi. Ancak Dortmund'un 40 milyon euronun altındaki tekliflere kapıyı kapattığı öğrenildi.