Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (2 Temmuz 2026 spor haberleri)
02.07.2026 05:02
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 2 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
FANATİK - ORTA SAHAYA REİJNDERS BOMBASI
Orta sahaya dünya çapında bir lider kazandırmayı hedefleyen Galatasaray, Milan’ın yıldızı Tijjani Reijnders için nabız yokluyor. Okan Buruk’un özel olarak istediği Hollandalı futbolcu, Sarı-Kırmızılılar’ın Şampiyonlar Ligi projesindeki en büyük hedeflerinden biri konumunda.
FOTOMAÇ - FENER'DEN WATKİNS İÇİN TEKLİF
Vedat Muriç’in sakatlığı sonrası tüm ağırlığını forvet transferine veren Fenerbahçe yönetimi, Guirassy pazarlığına devam etse de Ollie Watkins için de harekete geçti. Başkan Aziz Yıldırım’ın, Premier Lig’de Aston Villa forması giyen 30 yaşındaki İngiliz gol makinesi için ‘bitirin’ dediği belirtildi. Kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 25 milyon euro değeri olan 1.80 boyundaki yıldız için teklif sunuldu, cevap bekleniyor.
POSTA - BEŞİKTAŞ'IN GENÇ YETENEĞİ İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu Fransız futbolcu Kassoum Ouattara, İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na gelen 21 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı. Basın mensuplarına poz veren genç futbolcu, daha sonra havalimanından ayrıldı. Ouattara'nın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
HÜRRİYET - HIZLI VE FIRTINALI
Transfere çok hızlı giren Trabzonspor Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal, Thierry Darnel Karadeniz ve Samet Akaydin’i de kadrosuna kattı. Bordo mavili ekip bu isimleri yapay zeka destekli sinematik bir tanıtım filmiyle taraftarlarına duyurdu. Sümela Manastırı’nda başlayan tanıtım filminde, “Bize bir ekip lazım” sözleriyle dikkat çekici bir giriş yapıldı. Videoda ilk olarak Metehan Mimaroğlu yer alırken, ardından havalimanından çıkan Melih Kabasakal ekrana geldi. Samet Akaydin ise kulübün stadı Papara Park’ta sahne aldı.