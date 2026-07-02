Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (2 Temmuz 2026 spor haberleri)

Vedat Muriç’in sakatlığı sonrası tüm ağırlığını forvet transferine veren Fenerbahçe yönetimi, Guirassy pazarlığına devam etse de Ollie Watkins için de harekete geçti. Başkan Aziz Yıldırım’ın, Premier Lig’de Aston Villa forması giyen 30 yaşındaki İngiliz gol makinesi için ‘bitirin’ dediği belirtildi. Kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 25 milyon euro değeri olan 1.80 boyundaki yıldız için teklif sunuldu, cevap bekleniyor.