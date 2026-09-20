Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Eylül 2026 spor haberleri)
20.09.2026 07:55
20 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
FUTBOL DERSİ - FANATİK
Papara Park'a namağlup lider çıkan Galatasaray 90 dakikanın bitiminde darmadağın oldu. "Korkuyorsanız burada işiniz yok" diyerek imzayı atan Thomas Reis, iki gün sonra çıktığı Galatasaray maçındaki muhteşem futbol ve farklı skorla güvenoyu aldı.
ÇÖKÜŞ - FOTOMAÇ
Etkisiz futboluyla Trabzonspor karşısında 4-0 gibi ağır bir hezimet yaşayan Galatasaray, taraftarını üzdü.
Süper Lig'de son yıllara damgasını vuran Aslan, 2 Mayıs'taki Samsun maçından sonra yine 4 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, milli araya da zirveyi bırakmış bir şekilde girecek. Amed-Beşiktaş maçından ne sonuç çıkarsa çıksın sarı-kırmızılılar ikinci sıraya gerileyecek.
6 MAÇTA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ - HÜRRİYET
Trabzonspor'un flaş transferi Muhammed Salah, şimdiden birçok ilke imza attı;
- Trabzonspor tarihinde hat-trick yapan en yaşlı futbolcu...
- Süper Lig tarihinde Galatasaray'a karşı hat-trick yapan ilk Trabzonsporlu...
- 2000-2001 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 3 iç saha maçında en fazla fol atan futbolcu...
- 2014-2015'ten bu yana Galatasaray'a rakip olduğu lig maçında 4 golde pay sahibi olan ilk futbolcu.
"KAYIP İSTEMEM" - POSTA
Marsilya'yı 4-1 yenip Avrupa Ligi'ne görkemli bir başlangıç yapan Beşiktaş, milli ara öncesi Amed'e konuk oluyor.
3 puana uzanıp üst üste 4'üncü galibiyetini almak isteyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo İtaliano, takıma uyarı yaptı. İtalyan hoca "Milli ara öncesi kayıp istemiyorum. Hem ligde hem Avrupa'da iyi bir ritim yakaladık. Bu deplasmanda da bini devam ettirmeliyiz. Galibiyete odaklanın." dedi.
AYAĞA KALKMA MAÇI - FANATİK
Fenerbahçe, Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep deplasmanında bıraktığı 2 puanını yarasını Kadıköy'de sarmak istiyor. Sarı-lacivertliler bugün Eyüpspor'u devirip hem yeniden galibiyetle buluşmayı, hem de milli araya moralli girmeyi hedefliyor.
İlk 5 haftada 7 puanda kalan Fenerbahçe için taraftarının önünde oynayacağı maçın anlamı, takımın özgüvenini yeniden kazanması açısından 3 puandan daha fazla.