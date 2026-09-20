Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Eylül 2026 spor haberleri)

Marsilya'yı 4-1 yenip Avrupa Ligi'ne görkemli bir başlangıç yapan Beşiktaş, milli ara öncesi Amed'e konuk oluyor.

3 puana uzanıp üst üste 4'üncü galibiyetini almak isteyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo İtaliano, takıma uyarı yaptı. İtalyan hoca "Milli ara öncesi kayıp istemiyorum. Hem ligde hem Avrupa'da iyi bir ritim yakaladık. Bu deplasmanda da bini devam ettirmeliyiz. Galibiyete odaklanın." dedi.