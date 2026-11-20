Bayern Münih’in Güney Koreli stoperi Kim Min-jae'yi Beşiktaş, Göztepe’nin sağ beki Arda Okan Kurtulan'ı ise Galatasaray ciddi şekilde istiyor. Ancak iki oyuncunun da önceliği Fenerbahçe’ye verdiği öğrenildi. Yönetim, kulüplerle anlaşma zemini arıyor.

Bayern’de 30 yaşındaki stoperin bonservisi 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Kim’in Türkiye’ye dönüşte önceliğini 2021-22 sezonunda formasını giydiği eski kulübü Fenerbahçe’ye verdiği belirtiliyor. Pazarlıklarda eli Beşiktaş’a göre daha güçlü olan Fenerbahçe yönetiminin bonservis ve maaş görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.