Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Kasım 2026 spor haberleri)
20.11.2026 07:08
20 Kasım 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
EVİNDE REKOR PEŞİNDE - FANATİK
Süper Lig’de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, bu süreçte birçok kulüp rekorunu paramparça etti. Sarı-kırmızılılar, yarın Samsunspor karşısında yeni bir rekor için sahaya çıkacak.
Aslan, mücadeleden puan alırsa evinde peş peşe 42 lig maçında da yenilmemiş olacak. Ancak ilginç bir ayrıntı var: İç saha rekoru Rams Park’ta değil, Ali Sami Yen Spor Kompleksi içindeki yeni adıyla Fatih Terim Stadı’nda kırılacak.
HERKES FENER’İ İSTİYOR - NEFES
Bayern Münih’in Güney Koreli stoperi Kim Min-jae'yi Beşiktaş, Göztepe’nin sağ beki Arda Okan Kurtulan'ı ise Galatasaray ciddi şekilde istiyor. Ancak iki oyuncunun da önceliği Fenerbahçe’ye verdiği öğrenildi. Yönetim, kulüplerle anlaşma zemini arıyor.
Bayern’de 30 yaşındaki stoperin bonservisi 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Kim’in Türkiye’ye dönüşte önceliğini 2021-22 sezonunda formasını giydiği eski kulübü Fenerbahçe’ye verdiği belirtiliyor. Pazarlıklarda eli Beşiktaş’a göre daha güçlü olan Fenerbahçe yönetiminin bonservis ve maaş görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.
KARTAL'DA ZORUNLU ROTASYON - MİLLİYET
Trendyol Süper Lig’de bu sezon deplasmanda sadece Fenerbahçe’yi mağlup eden Beşiktaş, Konyaspor karşısında kötü seriyi noktalamayı hedefliyor. Teknik Direktör Vincenzo Italiano zorlu mücadelede orta saha kurgusunu zorunlu olarak değiştirecek.
Siyah-beyazlı takımda Orkun Kökçü kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Miretti’nin de hazır olmaması nedeniyle maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının Konyaspor karşısında orta sahayı Olaitan-Ndidi-Salih Özcan üçlüsünden oluşturacağı öğrenildi. Orta sahayı güçlü tutmanın önemli olduğunu düşünen Italiano’nun oyuncularına bu yönde uyarılarda bulunduğu belirtildi.
REİS TARİHİN EŞİĞİNDE - SABAH
Trabzonspor’un başında yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Thomas Reis, gözünü yeni bir rekora dikti. Süper Lig’de son 6 maçını kazanan Alman çalıştırıcı, pazar günü konuk edeceği Eyüpspor engelini de aşması durumunda galibiyet serisini 7 maça çıkaracak.
Bu başarı, deneyimli teknik adamı son 21 yılda Süper Lig’de üst üste bu başarıyı gösteren yabancı teknik direktörlerin arasına sokacak. Lig tarihinde bu seriyi daha önce Mircea Lucescu (2001-02 ve 2002-03), Christoph Daum (2003-04), Slaven Bilic (2014-15) ve son olarak Jose Mourinho (2024-25) elde etmişti. En uzun galibiyet serisine imza atan yabancı teknik direktör ise farklı kulüplerde görev yapan Christoph Daum oldu. Daum, 2005-06’da Fenerbahçe’nin başında üst üste 12 karşılaşma kazanmıştı.
ARDA VE KENAN'A BÜYÜK ONUR - HÜRRİYET
Real Madrid’de forma giyen Arda Güler ve Juventuslu Kenan Yıldız, 2026 Küresel Futbol Ödülleri’nde (Globe Soccer Awards) “Yükselen Oyuncu” kategorisinde aday gösterildi. Organizasyondan yapılan duyuruya göre her ikisi de 21 yaşından gün almayan oyuncular arasında yer aldı.
Arda ve Kenan’ın rakipleri arasında Barcelona’dan Pau Cubarsi, Carlos Espi, Real Madrid’den Yan Diomande, Endrick, Porto’dan Victor Froholdt, Bayern Münih’ten Lennart Karl, Bournemouth’tan Eli Junior Kroupi, Arsenal’den Myles Lewis-Skelly, Aston Villa’dan Johan Manzambi, RB Leipzig’den Antonio Nusa, Manchester City’den Nico O’Reilly ve PSG’den Warren Zaire-Emery bulunuyor.
Futbolseverler, https://vote.globesoccer.com internet sitesi üzerinden oy kullanabilecek.