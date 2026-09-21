Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (21 Eylül 2026 spor haberleri)

Trabzon'daki şok mağlubiyet aslında tesadüf değildi. Galatasaray'ın sezona iyi başlamadığı bir gerçekti.

Cimbom 4-0'lık Erzurum maçı dışında hiçbir karşılaşmada net üstünlük kuramadı.

Trabzon'da Salah gerçeğini görmezden gelen Okan Buruk, savunmayı ikinci plana atınca Galatasaray arkada boş alanlar bıraktı. Mısırlı yıldız da affetmedi. Osimhen'in olmadığı her maçta Galatasaray hücumda ve takım savunmasında kriz yaşıyor. Okan Buruk buna bir türlü çare bulamıyor.