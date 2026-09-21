Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (21 Eylül 2026 spor haberleri)
21.09.2026 07:53
21 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
ATMAYA DOYAMADI - POSTA
Fenerbahçe milli araya 8-0'lık Eyüp galibiyetiyle gitti. Vedat Muriç 4 golle kariyer rekoru kırdı. Greenwood biri penaltıdan 2 gol, Guendouzi 1 gol attı. Guendouzi ve Muriç'in gollerine asist katkısı veren İrfan Can Kahveci de siftah yaptı.
LİDERLİK GÖSTERİSİ - MİLLİYET
Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray'ın Trabzon'dan eli boş dönmesiyle liderlik kapışmasına dönüşen maçta Beşiktaş'ı devirdi, zirveyi ele geçirdi. Gift Orban ve Dia Saba'nın müthiş gollerine Vlahovic yanıt verdi. Furkan farkı yine 2'ye yükseltti, Orkun'un uzatmadaki penaltısı yetmedi. Diyarbakır ekibi 3 puanı cebine indirdi.
"BÜYÜ BOZULDU" - FANATİK
Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve ateşini yakan, Avrupa'da Marsilya'yı dağıtarak gövde gösterisi yapan Beşiktaş , Amed karşısında hiç beklemediği bir darbe aldı. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturma fırsatı yakalayan siyah-beyazlılar kritik sınavdan mağlubiyetle ayrıldı.
Kartal'ın müthiş serisi sona ererken, kaçan büyük fırsat camiada soğuk duş etkisi yarattı.
Teknik Direktör Vincenzo İtaliano, "Bence maçı ilk yarıda kaybettik. bu maç aklımdan çıkmayacak, bu ekşi tadı unutmayacağım." dedi.
GÖZ GÖRE GÖRE GELEN FELAKET - HÜRRİYET
Trabzon'daki şok mağlubiyet aslında tesadüf değildi. Galatasaray'ın sezona iyi başlamadığı bir gerçekti.
Cimbom 4-0'lık Erzurum maçı dışında hiçbir karşılaşmada net üstünlük kuramadı.
Trabzon'da Salah gerçeğini görmezden gelen Okan Buruk, savunmayı ikinci plana atınca Galatasaray arkada boş alanlar bıraktı. Mısırlı yıldız da affetmedi. Osimhen'in olmadığı her maçta Galatasaray hücumda ve takım savunmasında kriz yaşıyor. Okan Buruk buna bir türlü çare bulamıyor.
DÜNYA SALAH'I KONUŞTU - SABAH
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı müthiş performansıyla gündeme oturdu. Galatasaray'ı 3 gol 1 asistle yıkan salah için Marca "Aslan'ı yerle bir etti." derken, Goal "Galatasaray'ın tahtını sarstı.", Bild ise "Tek başına parçaladı." yorumunu yaptı.