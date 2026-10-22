Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (22 Ekim 2026 spor haberleri)
22.10.2026 07:46
22 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
AVRUPA'NIN ASLANI GERİ DÖNDÜ - HÜRRİYET
Galatasaray, Sporting ve Barcelona yenilgilerinin ardından Kupa 1'de çıktığı üçüncü maçta Lille'i Fransa'da devirdi.
Sarı kırmızılılar deplasmanda 65. saniyede Yunus Akgün ile golü bulsa da 7'de skoru eşitleyen Diaoune 39'da Lille'i öne geçirdi. 44'te Batrakov'la umutlanan sarı kırmızılılar 52'de Torreira'nın kafasında kendi kalesini vuran Bentaleb ile tekrar öne geçti. 61'de Osimhen eski takımına golünü atıp maça noktayı koyan isim oldu.
Galatasaray, tarihinde ilk kez karşılaştığı Lille'i yenirken daha önce temsilcilerimize hiç kaybetmeyen Fransız ekibinin serisini de bitirdi. Cimbom, Eylül 2006'dan (Liverpool) bu yana deplasmanda 2 kafa golü birden attığı ilk Şampiyonlar Ligi maçını Lille karşısında oynadı. Sarı kırmızılılar Ekim 1999'daki 4-1 Hertha zaferinin ardından deplasmanda 4 gol birden attığı 2. Şampiyonlar Ligi maçını Lille karşısında oynadı.
MESSI'Yİ SOLLADI - FOTOMAÇ
Trabzonspor formasıyla 11 maçta 9 gol ve 4 asist üreterek şov yapan Muhammed Salah, 13 gole doğrudan katkı sağladı. 34 yaşındaki dünya yıldızı, maç başına bir golün üzerindeki katkısıyla hem takımının hücum yükünü taşıyor hem de uluslararası istatistiklerde öne çıkan isimlerin başında geliyor.
Salah, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen isimler arasında yapılan Elo derecelendirmesinde zirveye yerleşti. Son haftalardaki performansıyla 7 günde 10 puan kazanan Mısırlı yıldız, 1.797 puana ulaştı ve listede iki basamak yükselerek ilk sıraya çıktı.
Muhammed Salah'ın ardından listenin ikinci sırasında 1.784 puanla ABD ekibi İnter Miami forması giyen Lionel Messi yer aldı. Meksikalı Julian Quinones 1.782 puanla üçüncü, Porto kalecisi Diogo Costa ise 1.777 puanla dördüncü sırada konumlanmış durumda. Listede Süper Lig'den en yakın rakibi Galatasaraylı Victor Osimhen oldu. Nijeryalı golcü, 1.777 puanla dört sıra gerileyerek beşinciliğe düştü. Böylece Salah, Süper Lig'deki en yakın takipçisinin 20 puan önüne geçti. Beşiktaş'ın Belçikalı oyuncusu Leonard Trossard ise 1.775 puanla altıncı sırada yer aldı.
KARTAL'IN KOLTUĞU YİNE SALLANIYOR - FANATİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçı sonrası istifa etmiş, Aziz Yıldırım bunu kabul etmeyip, "Ben burada olduğum sürece teknik direktörümüz o" demişti. Ancak peş peşe gelen kötü sonuçlar ve taraftarın tepkisinin her geçen gün artırması, Kartal'ın koltuğunun yeniden sallanmasına neden oldu.
6-0'lık Aston Villa hezimetinin ardından Kadıköy'de 2-0'dan gelen Slavia Prag beraberliği, bardağı taşırdı. Sıradaki maç Galatasaray'la, Rams Park'ta... Dev derbiden çıkacak sonuç, sadece Fenerbahçe'nin ligdeki gidişatını değil, İsmail Kartal'ın kaderini de belirleyebilir.
ORKUN'SUZ OLMUYOR - SABAH
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi'nde İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Palace'ın geçtiğimiz yıl Konferans Ligi'ni kazandığını hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, "Rakibimiz çok güçlü ancak ilk 8'e girebilmek için bu karşılaşmadan puanlar almamız gerekiyor. Bunun için herkes performans göstermeli" dedi.
Italiano kaptan Orkun için ise şu yorumu yaptı: “Karizması, kalitesi ve kaptanlığı ile Orkun Kökçü bizim için çok kıymetli. Tabii ki eksikliğini hissediyoruz, çünkü gerçekten büyük bir oyuncu. Aramızda olmadığı için üzgünüm.”
TRABZON'DA ZOR GECE - POSTA
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında İskoç ekibi Hearts'i ağırlayacak. Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2 mağlup eden bordo-mavili ekip, Hearts müsabakasını da kazanarak ikinci haftayı da kayıpsız geçmeye çalışacak.
Bordo-mavili takımda müsabaka öncesinde Batagov, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.
Trabzonspor, 29 yıl sonra İskoçya temsilcisine karşı Avrupa kupalarında mücadele edecek. Karadeniz ekibi, son olarak 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası'nda Dundee United ile oynadı. Fırtına 1-0 ve 1-1'lik sonuçlarla rakibini eledi.