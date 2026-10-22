Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (22 Ekim 2026 spor haberleri)

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçı sonrası istifa etmiş, Aziz Yıldırım bunu kabul etmeyip, "Ben burada olduğum sürece teknik direktörümüz o" demişti. Ancak peş peşe gelen kötü sonuçlar ve taraftarın tepkisinin her geçen gün artırması, Kartal'ın koltuğunun yeniden sallanmasına neden oldu.

6-0'lık Aston Villa hezimetinin ardından Kadıköy'de 2-0'dan gelen Slavia Prag beraberliği, bardağı taşırdı. Sıradaki maç Galatasaray'la, Rams Park'ta... Dev derbiden çıkacak sonuç, sadece Fenerbahçe'nin ligdeki gidişatını değil, İsmail Kartal'ın kaderini de belirleyebilir.