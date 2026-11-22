Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (22 Kasım 2026 spor haberleri)
22.11.2026 07:46
22 Kasım 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
YENİLGİ GİBİ BERABERLİK - HÜRRİYET
Kocaeli deplasmanında mağlubiyetten son anda kurtulan Fenerbahçe daha 12. haftada liderin 11 puan gerisine düştü.
Golsüz sona eren ilk devrenin ardından Kanarya, 61’de Skriniar ile perdeyi açtı. 71’de Berkan’ın penaltısı ile beraberliği yakalayan Kocaelispor, 5 dakika sonra Maglica’nın frikik atışında 2-1’lik üstünlüğü yakaladı.
Kalan bölümde tüm gücüyle yüklenen Fenerbahçe, 90+3’te Greenwood’un golüyle 1 puanı kurtardı.
ADRESİ FARKLI GÜCÜ AYNI - NEFES
Galatasaray milli aradan Samsunspor galibiyetiyle döndü: 2-1. Önemli eksikleri bulunan, bazı yıldızlarını da riske etmeyen sarı-kırmızılılar, maça golle başladı. Duran top kaynaklı pozisyonda Sergio, istediği vuruşu yapamasa da pası oldu. Torreira 5'le 4’te 1-0 yaptı. Sekongo’nun 16’daki golüne ofsayt bayrağı kalktı. İkinci yarıda Sara’nın harika pasını alan Yunus şık bir aşırtma ile skoru 55’te 2-0'a getirdi.
Fark ikiye çıkınca iç saha maçını Başakşehir'de oynayan Cimbom gevşedi. Bayo, Mendes’in asistinde 57’de 2-1’i getirdi. Mendes 61’de net pozisyonda değerlendiremedi. Abdülkerim’in kafa vuruşu 69’da direkten döndü. Uğurcan, iki net pozisyonda önemli kurtarışlar yaptı.
15 dakikada önemli kurtarışlar yapmasının üstün tutup oyuna sonradan giren Sane’nin formsuzluğu yine dikkat çekti. Neticede; üst üste 6. galibiyetini alan Galatasaray, Beşiktaş derbisine lider gidiyor.
BURUK DERBİDE YOK - SABAH
Galatasaray, Samsunspor engelini kayıpsız bir şekilde aşarken Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi çok önemli bir kayıp verdi. Maçta hakeme itirazdan dolayı sarı kartla cezalandırılan teknik direktör Okan Buruk, bitiş düdüğünün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Saha içine yürürken hakemlerin yanından geçtiği sırada Buruk'a, Ali Şansalan önce sarı, sonra da kırmızı kart çıkardı. Tecrübeli çalıştırıcı, önümüzdeki hafta Galatasaray'ın Beşiktaş ile Dolmabahçe'de oynayacağı karşılaşmada takımının başında olamayacak.
53 yaşındaki Buruk, bu sezon Trabzonspor maçının ardından ikinci kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
ELİNİ SIKMADI DİYE KART GÖRDÜ
Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, maçın ardından Okan Buruk'un gördüğü kartı değerlendirerek "Hocamız oyuncularını kutlamak için sahaya yöneldi. Kendisine en yakın olan hakemin elini sıktı. Sanki orta hakemin elini sıkma mecburiyeti varmış gibi ikinci sarıyı gördü. Bu çok düşündürücü" dedi.
BİR TAŞLA ÜÇ KUŞ PLANI - MİLLİYET
Zirve takipçisi Beşiktaş bugün Konyaspor deplasmanına çok kritik bir puan mücadelesine çıkacak. Trendyol Süper Lig’de çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Kartal’ın 22 puanı bulunuyor.
Siyah-beyazlı takım, Konya’da kazanarak hem deplasmandaki kötü seriyi noktalamak hem de gelecek hafta sahasında Galatasaray’la oynayacağı derbi öncesi moral depolamak istiyor. Beşiktaş karşısında oynadığı 5 lig maçında 3 yenilgi, 1 beraberlik, 1 galibiyet alan 11. sıradaki Konyaspor ise evinde oynadığı son Kartal, Fenerbahçe'yi devirip Kasımpaşa ile de beraber kaldı.
Beşiktaş deplasmandaki ilk ve tek galibiyetine 76. gün önce 5 Eylül’de Kadıköy’de imza atmıştı.
Konyaspor karşısında sarı kart cezalısı olan kaptan Orkun Kökçü’den yoksun mücadele edecek. Leandro Traversari ve Emirhan Topçu ise ceza sınırında bulunuyor.
MUHTEŞEM SERİYİ RİZESPOR BİTİRDİ - HÜRRİYET
Sezonun flaş ekibi Amedspor, dün konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında da şok bir mağlubiyet yaşadı: 0-2.
Daha önce sahasında oynadığı 6 maçta da kazanan Diyarbakır ekibi bu sonuçla 23 puanda kalırken, deplasmandaki 7. sınavında 4. galibiyetini elde eden Karadeniz temsilcisi 17 puana yükseldi.
HASİ: DIAGNE NEREDE BİLMİYORUM
Bu arada Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin milli aradan sonra takıma dönmediğini söyledi: "Milli aradan sonra herkes döndü ama kendisi dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum."