Sezonun flaş ekibi Amedspor, dün konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında da şok bir mağlubiyet yaşadı: 0-2.

Daha önce sahasında oynadığı 6 maçta da kazanan Diyarbakır ekibi bu sonuçla 23 puanda kalırken, deplasmandaki 7. sınavında 4. galibiyetini elde eden Karadeniz temsilcisi 17 puana yükseldi.

HASİ: DIAGNE NEREDE BİLMİYORUM

Bu arada Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin milli aradan sonra takıma dönmediğini söyledi: "Milli aradan sonra herkes döndü ama kendisi dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum."