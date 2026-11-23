Okan Buruk yönetiminde ilk 12 haftalar itibari ile en iyi ikinci dönemini yaşayan Galatasaray 31 puanla zirvede. Sarı Kırmızılılar, 2023-24'te de 31 puan toplarken, en parlak dönemini 2024-25'te 34 puanla yaşadı.

Okan Buruk, en parlak ikinci dönemini yinelerken, bu sürede attığı 29 golle de en skorer ikinci dönemine ulaştı. Galatasaray, sezona başladığı gibi aynı ciddiyetle sonuna kadar gitmeyi sürdürüyor.