Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (23 Kasım 2026 spor haberleri)
23.11.2026 06:06
23 Kasım 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
REKORTMEN DUSAN - FOTOMAÇ
Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'a attığı 2 golle toplam gol sayısını 11'e gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.
Vlahovic Beşiktaş tarihinde 11 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu ve rekoru ele geçirdi. Vlahocic'i 10 golle Amedsporlu Gift Orban takip ediyor. Galatsaraylı Victor Osimhen, Trabzonsporlu Muhammed Salah ve Kasımpaşalı Adrian Benedyczak ise 9'ar golle zirve takibini sürdürüyor.
26 yaşındaki forvet Süper Lig'de forma giydiği 10 haftada 12 gole doğrudan etki etti.
FIRTINA DEĞİL TUFAN - AKŞAM
Trabzonspor, Eyüpspor'un 22 yaşındaki genç file bekçisi Emre Bilgin'i geçmekte zorlandı. Ozan Tufan'ın 5. dakikada kaydettiği gol, mücadelenin sonunu belirledi.
Eyüpspor'un kalecisi Emre Bilgin, 8 kurtarış yaptı. Trabzon 24, Eyüpspor ise 7 şut çekti.
Trabzonspor perşembe günü Konferans Ligi'nde Sofya deplasmanına gidecek. Thomas Reis, "Çok yoğun bir süreçten geçeceğiz. Çok da sakat oyuncumuz var. Konferans Ligi'nde de hedefimizi başarıp ilk 8'de tamamlamak istiyoruz" dedi.
SON 7 YILIN EN KÖTÜSÜ - FANATİK
Fenerbahçe, ilk 12 maç sonunda 2018-19'dan beri en kötü lig başlangıçlarından birini yaptı. Sarı Lacivertliler, o sezon liderin 14 puan önüne düşmüştü, bu sezon ise 11 puan geride kaldı. Kanarya, son yıllarda alışık olmadığı şekilde henüz kasım ayında zirve yarışına havlu atma noktasına geldi.
Fenerbahçe, Greenwood, Lukaku, Ake gibi transferlerle başladığı bu sezonda lider Galatasaray'ın 11 puan arkasında kaldı. Yönetimin artık tek umudu ligin ilk devresini mümkün olduğunca az kayıpla tamamlayıp transfer dönemine adım atmak.
ASLAN GİBİ BAŞLANGIÇ - FOTOMAÇ
Okan Buruk yönetiminde ilk 12 haftalar itibari ile en iyi ikinci dönemini yaşayan Galatasaray 31 puanla zirvede. Sarı Kırmızılılar, 2023-24'te de 31 puan toplarken, en parlak dönemini 2024-25'te 34 puanla yaşadı.
Okan Buruk, en parlak ikinci dönemini yinelerken, bu sürede attığı 29 golle de en skorer ikinci dönemine ulaştı. Galatasaray, sezona başladığı gibi aynı ciddiyetle sonuna kadar gitmeyi sürdürüyor.