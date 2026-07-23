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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (23 Temmuz 2026 spor haberleri)

23.07.2026 07:53

NTV - Haber Merkezi

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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 23 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

"KOLAY MAÇ YOK" - FANATİK
Anadolu Ajansı

"KOLAY MAÇ YOK" - FANATİK

Beşiktaş'ın hocası Vincenzo İtaliano kritik Avrupa sınavı öncesinde konuştu: Avrupa'daki takımlar baskı altında oynayabilen takımlar. Avrupa'da kolay meç yoktur. Her maç zordur. Biz iyi hazırlandık.

KARTAL'IN PLANI TUTTU - MİLLİYET 1
Anadolu Ajansı

KARTAL'IN PLANI TUTTU - MİLLİYET

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal sezonun ilk maçında taraftarı önünde kötü bir sürpriz yaşamamak için Gornik Zabrze önünde tedbiri elden bırakmadı.

"FİNLANDİYA'DA TURLARIZ" - SÖZCÜ 2
Anadolu Ajansı

"FİNLANDİYA'DA TURLARIZ" - SÖZCÜ

Konferans Ligi 2'nci ön eleme ilk maçında rakibine göre çok daha üstün bir futbol sergileyen Başakşehir, sahadan beraberlikle ayrıldı. Teknik Direktör Nuri Şahin "Haftaya çok daha diri olacağımızdan emnim. Gidip orada işi bitirmemiz gerekiyor." dedi.

A PLANI CAN UZUN - SABAH 3
Anadolu Ajansı

A PLANI CAN UZUN - SABAH

Galatasaray'da yabancı kuralını dikkate alan Okan Buruk, milli yıldız Can Uzun'u ilk hedef olarak görüyor. Transfer biterse kanat forvetler için hamle yapılacak.

AROKODARE KOVULDU - NEFES 4
Reuters

AROKODARE KOVULDU - NEFES

Trabzonspor'un istediği Nijeryalı golcü Tolu Arokodare, disiplinsiz tavırları nedeniyle Wolves idmanından kovuldu.

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