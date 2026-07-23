Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (23 Temmuz 2026 spor haberleri)

Konferans Ligi 2'nci ön eleme ilk maçında rakibine göre çok daha üstün bir futbol sergileyen Başakşehir, sahadan beraberlikle ayrıldı. Teknik Direktör Nuri Şahin "Haftaya çok daha diri olacağımızdan emnim. Gidip orada işi bitirmemiz gerekiyor." dedi.