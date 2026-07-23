Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (23 Temmuz 2026 spor haberleri)
23.07.2026 07:53
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 23 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
"KOLAY MAÇ YOK" - FANATİK
Beşiktaş'ın hocası Vincenzo İtaliano kritik Avrupa sınavı öncesinde konuştu: Avrupa'daki takımlar baskı altında oynayabilen takımlar. Avrupa'da kolay meç yoktur. Her maç zordur. Biz iyi hazırlandık.
KARTAL'IN PLANI TUTTU - MİLLİYET
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal sezonun ilk maçında taraftarı önünde kötü bir sürpriz yaşamamak için Gornik Zabrze önünde tedbiri elden bırakmadı.
"FİNLANDİYA'DA TURLARIZ" - SÖZCÜ
Konferans Ligi 2'nci ön eleme ilk maçında rakibine göre çok daha üstün bir futbol sergileyen Başakşehir, sahadan beraberlikle ayrıldı. Teknik Direktör Nuri Şahin "Haftaya çok daha diri olacağımızdan emnim. Gidip orada işi bitirmemiz gerekiyor." dedi.
A PLANI CAN UZUN - SABAH
Galatasaray'da yabancı kuralını dikkate alan Okan Buruk, milli yıldız Can Uzun'u ilk hedef olarak görüyor. Transfer biterse kanat forvetler için hamle yapılacak.
AROKODARE KOVULDU - NEFES
Trabzonspor'un istediği Nijeryalı golcü Tolu Arokodare, disiplinsiz tavırları nedeniyle Wolves idmanından kovuldu.