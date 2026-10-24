Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (24 Ekim 2026 spor haberleri)

Lille deplasmanında 4-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüşe imza atan Galatasaray, fabrika ayarlarına döndü. Aslan'ın Fransa'daki görkemli galibiyetinde önemli pay sahibi olan isimler, Fenerbahçe derbisinde de sarı-kırmızılıların en önemli kozları olacak.

Özellikle kanatlarda etkili bir görüntü ortaya koyan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, derbide de Cim-Bom'un en önemli silahları arasında yer alacak. Barış Alper, Lille karşılaşmasında yaptığı 2 asistle dikkat çekerken Yunus Akgün de mücadelesi ve attığı golle ön plana çıkmıştı.