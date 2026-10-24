Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (24 Ekim 2026 spor haberleri)
24.10.2026 07:44
24 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
ASLANTEPE'NİN BÜYÜSÜ FENER'İ ETKİLEMİYOR - HÜRRİYET
Galatasaray, 15 Ocak 2011'de hizmete giren RAMS Park'ta bugüne dek tam 9 kez Süper Lig şampiyonluğu kupası kaldırırken, Fenerbahçe sadece 2 kez mutlu sona ulaştı.
Cimbom'un şampiyonluklarda bu denli fark attığı 16 sezonluk periyotta ezeli rakibine, sahasındaki maçlarda fazla üstünlük kuramaması, 'derbilerin favorisi olmaz' sözünün boşuna söylenmediğini ortaya koyuyor. Olağanüstü koşullar dışında derbilerde başarının sırrı net: Sahada kim iyiyse o kazanıyor.
Galatasaray, son 16 sezonda taraftarı önünde çıktığı Fenerbahçe derbilerinde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
SAMANDIRA'DA DERBİ ALARMI - FANATİK
Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Dev kapışma öncesi Samandıra'da olağanüstü hâl ilan edildi.
Derbiye kadar tesisler ziyaretçilere kapandı, futbol takımı ve yönetici dışında kimse içeri alınmayacak.
Ayrıca futbolcular, idmanlardan sonra hemen ayrılmıyor. Teknik ekibin hazırladığı, görüntülü Galatasaray analizleri üzerinden çalışmalar yapılıyor.
G.SARAY'DA YERLİ RÜZGÂRI - MİLLİYET
Lille deplasmanında 4-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüşe imza atan Galatasaray, fabrika ayarlarına döndü. Aslan'ın Fransa'daki görkemli galibiyetinde önemli pay sahibi olan isimler, Fenerbahçe derbisinde de sarı-kırmızılıların en önemli kozları olacak.
Özellikle kanatlarda etkili bir görüntü ortaya koyan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, derbide de Cim-Bom'un en önemli silahları arasında yer alacak. Barış Alper, Lille karşılaşmasında yaptığı 2 asistle dikkat çekerken Yunus Akgün de mücadelesi ve attığı golle ön plana çıkmıştı.
"KEYİF YAPMAYA DEĞİL KUPALAR İÇİN GELDİM"
Trabzonspor'un Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah, Hearts galibiyeti sonrasında İngiliz ve İskoç basınının sorularını yanıtladı. Yıldız futbolcu "Uzun yıllar üst seviyede oynadım. Şimdi Trabzonspor'dayım. Buraya kariyerimin son döneminde keyif yapmaya gelmedim. Kupalar kazanmaya geldim. Şehrin tutkusunu her an hissedebiliyorsunuz. Bu insanları evlerine mutlu göndermeyi seviyorum" dedi.
İskoç basını ise rakipte Salah varken, Trabzonspor deplasmanından puan çıkarmanın mümkün olmadığını vurguladı.
Edinburgh Evening News "Hearts eksik kadroyla boğuşurken Trabzonspor büyük gücü Salah ile galibiyete gitti. Salah mükemmel bir performans sergiledi ve bu İskoçları yenmek için yeterliydi" ifadelerini kullandı.
ITALIANO DEDİĞİNİ YAPTI - SABAH
Göreve geldiğinden bu yana skor yükünü genele yayma isteğinde olan Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, çalışmalarının karşılığını alıyor.
Beşiktaş, bu sezon oynadığı 17 resmi maçın 12'sini kazanırken, geriye kalan karşılaşmalarda 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, sezon başında göreve geldiğinde hücumu düşünen, enerjisi yüksek ve mücadele eden takım vadetmişti. İtalyan teknik adamın öğrencileri, bunun karşılığını hücum tarafında karşılamayı başardı. Bu sezon 9 iç saha müsabakası oynayan Beşiktaş, bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek hiç mağlubiyet yüzü görmedi. 48 yaşındaki başarılı teknik adam, takımın skor yükünü genele yayma arzusunun karşılığını da aldı. 17 resmi maçın 12'sini kazanan siyah-beyazlılarda sahaya çıkan oyunculardan 16'sı gol veya asist katkısı sağladı.