Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (24 Eylül 2026 spor haberleri)

Türkiye, Uluslar A Ligi'ne hem kadro hem de form durumu açısından sıkıntılı başlıyor. FIFA sıralamasının 3 numarası Fransa ile yarın kozlarını paylaşacak olan A Milli Tamımız, devamında İtalya ve Belçika'yla karşılaşacak.

kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi kilit isimlerimizin yokluğunun yanı sıra Dünya Kupası travmasının izlerini taşımamız nedeniyle işimiz kolay değil.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, yeni bir başlangıç ve hava yakalamak için öncelikle bu 4 ana başlıktaki sorunları çözmeye çalışacak.