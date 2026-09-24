Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (24 Eylül 2026 spor haberleri)
24.09.2026 08:10
24 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
MONTELLA'NIN ZOR GÖREVİ - FANATİK
Türkiye, Uluslar A Ligi'ne hem kadro hem de form durumu açısından sıkıntılı başlıyor. FIFA sıralamasının 3 numarası Fransa ile yarın kozlarını paylaşacak olan A Milli Tamımız, devamında İtalya ve Belçika'yla karşılaşacak.
kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi kilit isimlerimizin yokluğunun yanı sıra Dünya Kupası travmasının izlerini taşımamız nedeniyle işimiz kolay değil.
Teknik Direktör Vincenzo Montella, yeni bir başlangıç ve hava yakalamak için öncelikle bu 4 ana başlıktaki sorunları çözmeye çalışacak.
KARTAL KESKİN VİRAJA GİRİYOR - MİLLİYET
Beşiktaş milli aradan sonra 29 günde birbirinden zorlu 8 sınava çıkacak.
Kocaelispor, Cyristal Palace, Başakşehir ve Gençlerbirliği ile evinde karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, rakip sahalarda Hoffenheim, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Celtic'le kozlarını paylaşacak.
Amed Sportif Faaliyetler maçında arka adelesinden sakatlanan ve Sırbistan Milli Takımı kampına gidemeyen Dusan Vlahovic'in 10 gün sonra takımla çalışmalara başlayabileceği aktarıldı.
TRABZON'UN İSTANBUL BEREKETİ - POSTA
Son olarak Galatasaray'ı 4-0 ile bozguna uğratan Trabzonspor, İstanbul ekiplerine karşı yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Bu karşılaşmaların 6'sından galibiyetle ayrılan Fırtına, rakip ağları 15 defa sarstı. Kalesinde 5 gole izin verdi.
Bu sezon topladığı 10 puanın 7'sini İstanbul temsilcilerinden aldı.
POZİSYONU ÇOK, ATANI YOK - SABAH
Galatasaray, 7.67'yle son 3 sezonun en isabetli şut değerlerine sahip. Ancak 2.15 karnesiyle en düşük gol beklentisini tutturdu ve bitiricilik sorunu yaşadı.
Cimbom oyunun kontrolünü de kaybetmiş durumda. Geçen sezon yüzde 63.3 olan topa sahip olma değeri, 58.3'e geriledi. Bununla birlikte kalede görünen gol beklentisi de 0.66'dan 1.00'e yükseldi.
YAŞLI FENER KOŞUDA LİDER - SÖZCÜ
Sarı-lacivertliler 27.9 ile Süper Lig'in en yaşlı takımı olsa da 3 büyüklere toz yutturdu.
İsmail Kartal'ın öğrencileri maç başına ortalama 100.9 kilometre mesafeyle Galatasaraş, Beşiktaş ve Trabzon'u geride bıraktı. tek namağlup takım Kasımpaşa 107.1 kilometre ile koşunun da zirvesinde.