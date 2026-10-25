Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (25 Ekim 2026 spor haberleri)
25.10.2026 07:32
25 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
ÖNE GEÇEN DERBİYİ KAZANIR MI? - HÜRRİYET
Galatasaray yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İki takım arasında ligde oynanan 138 derbide ilk golü atan takım 82 kez kazandı.
Galatasaray bu sezon Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda hanesine 4 puan yazdırmayı başarırken, öne geçince hiç yenilmedi.
Fenerbahçe ise öne geçtiği maçlarda iki kez mağlup oldu, geriye düştüklerini ise çeviremedi.
ASLAN'IN KOZU YÜKSEK TEMPO - FOTOMAÇ
Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille'i deplasmanda 4-2'yle geçen Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde moraller yerine geldi. Sarı-kırmızılıların aldığı skordan çok sahaya koyduğu oyun otoriteler tarafından büyük beğeni kazandı.
Lille karşısında 117 km mesafe kat eden Galatasaray, Devler Arenası'nda ise üç maçta ortalama 114 kilometre koştu. Cimbom'un Süper Lig'deki koşu ortalaması ise 99 km. Buna rağmen lider olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 99 km'nin Fenerbahçe derbisinde yetmeyeceğini düşünüyor.
Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla dün yaptığı toplantıda, Lille maçındaki performansa dikkat çekti ve Fenerbahçe derbisinde de aynı oyunu ve tempoyu sahada görmek istediğini söyledi.
RAMS Park'ta yarın oynanacak olan dev derbide sarı-kırmızılıların kozu, pres ve yüksek tempo olacak.
53 yaşındaki teknik adam, özellikle orta sahadaki isimlerden ve kanatta görev yapacak öğrencilerinden 90 dakika boyunca yüksek performans talep etti.
"10 KİŞİYLE YAPTIK YİNE YAPARIZ" - SÖZCÜ
Slavia Prag maçındaki 2-2'lik beraberliğin ardından tribünlerin istifaya davet ettiği Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, Galatasaray derbisi öncesi çok iddialı. Kartal'ın yakın çevresine derbiden galip geleceklerini söylediği öğrenildi.
Kartal'ın "Takımı nasıl motive edeceğimi ve nasıl kazanacağımı çok iyi biliyorum. Gittim, 10 kişiye de yendim. Yine gideceğiz ve yine kazanacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın bahsettiği derbi 19 Mayıs 2024'te Rams Park'ta oynandı. Djiku 21. dakikada kırmızı kart görünce 70 dakika 10 kişi oynayan sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün attığı golle 1-0 galip gelmişti.
SALAH'IN GÖZÜ RİZE'DE - SABAH
Trabzonspor'da Rize maçı öncesi gözler ligde attığı 8 golle krallık yarışının zirvesinde yer alan Muhammed Salah'ta. Karadeniz ekibinin, bu sezon evinde oynadığı Başakşehir (2), Gençlerbirliği (1), Galatasaray (3) ve Beşiktaş (1) müsabakalarında rakip fileleri boş geçmeyen Mısırlı süper star, iç sahada 7 gol ve 2 asit katkısı verdi.
Taraftarı önünde ortaya koyduğu istikrarı deplasman maçlarına da taşımak isteyen deneyimli oyuncu, 4 dış saha karşılaşmasında sadece 1 kez ağları sarsabildi (Amed Sportif Faaliyetler-1 gol). Rize deplasmanında Salah'ın performansı, Fırtına'nın hücum gücü açısından belirleyici unsurlardan biri olacak. 34 yaşındaki oyuncu, Karadeniz derbisinde takımının en önemli gol silahı.
TAM İSTEDİĞİ GİBİ - FANATİK
Kara Kartal'da Vincenzo Italiano'nun sezon başında vadettiği hareketli ve üretken futbol, rakamlara yansımaya başladı. Siyah-Beyazlılar, 17 resmi karşılaşmanın 12'sini kazanırken bir beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Özellikle hücumdaki çeşitlilik, teknik heyetin yüzünü güldürdü ve taraftara da heyecan verdi. Takımda bu sezon tam 16 farklı oyuncu gol veya asist katkısı verdi. Italiano'nun farklı oyunculardan skor alabilmesi, yoğun maç takviminde elini iyice güçlendirdi.
Beşiktaş, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 9 resmi karşılaşmada sekiz galibiyet ve bir beraberlik elde etti. İç sahadaki yenilmezlik, takımın öz güvenini daha da artırırken İtalyan teknik adamın geniş rotasyona duyduğu güven de gözlerden kaçmadı. Crystal Palace karşısında yapılan değişikliklere rağmen temel oyun planından vazgeçilmemesi bunun göstergesi oldu. Italiano, hücumda yakalanan üretkenliğin savunmadaki istikrarla desteklenmesi halinde Beşiktaş'ın çok daha güçlü bir kimliğe kavuşacağı görüşünde.