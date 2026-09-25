Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (25 Eylül 2026 spor haberleri)
25.09.2026 08:17
25 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
DEVLERİN İÇİNDE İLK ADIM - FANATİK
Tarihinde ilk defa UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım için büyük macera bugün başlıyor.
Montella ve öğrencileri Fransa, İtalya ve Belçika'nın bulunduğu devler grubundaki ilk sınavında Kocaeli'de Fransa'yı ağırlayacak. Türkiye için temel hedef, altı maçlık maratonu ilk iki içinde tamamlamak. A Ligi'nde kalma durumu ise genel sıralamaya göre belirlenecek.
"BEŞİKTAŞ BENDEN ŞAMPİYONLUK İSTEMEDİ" - FOTOMAÇ
Teknik Direktör Vincenzo İtaliano, imza atmadan önce Beşiktaş yönetimiyle yaptığı konuşmayı anlattı:
- Kulüp bana dört hedef verdi. Birincisi UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında kalmaktı ve biz bunu başardık.
- İkinci hedef üst sıralardaki takımların hemen arkasında yer almak.
- Üçüncüsü bir oyun kimliği oluşturmak.
- Dördüncüsü ise geleceği olan bir oyuncu grubu yaratmak.
- Benden şampiyonluk istemediler. Ancak zirve yarışından kopmamalıyız. Gelecek sezon daha fazlasını başarmayı deneyebiliriz. Yıllardır Galatasaray kazanıyor ve herkes bu hegemonyayı kırmak istiyor.
ENLERİN TAKIMI FENERBAHÇE - FOTOMAÇ
Fenerbahçe her ne kadar eleştirilse de en çok gol beklentisi üreten, en çok duran top golü atan takım.
Aynı zamanda kontrataktan ve duran toptan gol yemeyen Süper Lig'deki tek ekip de sarı-lacivertliler. Süper Lig'de yer alan 18 takımdan 17'si kontrataktan kalesinde gol gördü.
OKAN BURUK 4'LÜYÜ BELİRLEDİ - SÖZCÜ
Milli arada oyunu yenileyecek Galatasaray'da hücum hattının ilk tercihleri netleşti. Cimbom'un teknik patronu okan Buruk'un yeni planında Osimhen en uçta, Batrakov 10 numarada, Leao sol, Yunus ise sağ açıkta görev yapacak.
Sane ve Barış Alper forma rekabetinde alternatifler olarak forma bekleyecek. Buruk hem hücumdaki üretkenliği hem de yıldızlar arasındaki rekabeti artırmayı hedefliyor.
"4-0 ÇOK FANTASTİKTİ" - TÜRKİYE
Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis, göreve gelir gelmez Galatasaray karşısında 4-0'lık galibiyet aldıkları maçı unutamıyor.
Alman teknik adam "Hayatımın en çalkantılı haftasıydı. Pazartesi akşamı hala Ludogorets'in başında kenardaydım. Salı akşamı '24 saat içinde Trabzon'da olabilir misin?' sorusu geldi. Üstelik maç Galatasaray'a karşıydı.
4-0 kazandık. Yaşananlar bir süre gerçek dışı gibi geldi..." dedi.