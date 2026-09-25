Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (25 Eylül 2026 spor haberleri)

Teknik Direktör Vincenzo İtaliano, imza atmadan önce Beşiktaş yönetimiyle yaptığı konuşmayı anlattı:

- Kulüp bana dört hedef verdi. Birincisi UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında kalmaktı ve biz bunu başardık.

- İkinci hedef üst sıralardaki takımların hemen arkasında yer almak.

- Üçüncüsü bir oyun kimliği oluşturmak.

- Dördüncüsü ise geleceği olan bir oyuncu grubu yaratmak.

- Benden şampiyonluk istemediler. Ancak zirve yarışından kopmamalıyız. Gelecek sezon daha fazlasını başarmayı deneyebiliriz. Yıllardır Galatasaray kazanıyor ve herkes bu hegemonyayı kırmak istiyor.