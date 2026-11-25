Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (25 Kasım 2026 spor haberleri)
25.11.2026 06:57
25 Kasım 2026 tarihli gazetelerin spor manşetlerinde, Şampiyonlar Ligi'nde Premier Lig takımı Aston Villa'yı deviren Galatasaray var.
SARI KIRMIZI DESTAN
Osimhen, Leao, Sallai gibi yıldızları sakattı. Üstelik rakip; 14 Ekim'de Fenerbahçe'yi 6-0'la geçen, Devler Ligi'nde 4 maçın 3'ünü kazanarak İstanbul'a gelen, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi Şampiyonu olan Aston Villa'ydı. Sözün özü; Galatasaray adına şartlar bir hayli ağırdı.
Ancak yıllardır söylenen o söz, bir kez daha hayat buldu: "Burası Sami Yen, buradan çıkış yok..." Emery ve öğrencileri de bu gerçekle dün tanıştı! Oyuna 62'de giren Deniz Gül, 77'de tekmeye kafasını uzattı ve destanı yazan isim olarak alkışlandı. İlk 24 artık garanti gibi! FANATİK
"KAYBOLAN ASLAN SAMİ YEN'DE ÇIKTI"
İki takımın da isabetli şutu yokken Deniz Gül'ün kaleye giden ilk isabetli kafası golle sonuçlandı, Aslan tarihine bir büyük zafer daha ekledi. Bu pozisyonda yüzüne tekme yiyen Deniz Gül kanlar içinde kaldı. Sarı bile çıkmadı. AKŞAM
SARIYER'İN DEĞİL AVRUPA'NIN ASLAN'I
Türkiye günlerdir Sarıyer'de kaybolduğu iddia edilen aslanı konuşurken gerçek Aslan dün Devler Ligi'nde sahneye çıktı. Sarı kırmızılılar 9 puanla İstanbul'a gelen Aston Villa'ya nefes aldırmazken 77. dakikada Deniz Gül'ün golüyle zafere uzandı. Puanını 9'a çıkarıp tırmanışını sürdüren G.Saray, Beşiktaş derbisi öncesi de moral depoladı. HÜRRİYET
VILLA'YI DENİZ YIKTI
Aslan, Devler Ligi'nde Aston Villa'yı genç golcüsü Deniz Gül ile aştı. 62. dakikada oyuna giren 22 yaşındaki forvet, 77'de Jackson'ın kafasına attığı tekmeye rağmen ağları sarstı. FOTOMAÇ
YÜREĞİYLE OYNADI, ASLAN GİBİ KAZANDI
Aston Villa'yı yıkan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü zaferini yaşadı. Sahada yüreğini ortaya koyan sarı-kırmızılılar, Deniz Gül'ün golüyle üç puana uzanıp Play-Off iddiasını bir hayli güçlendirdi. POSTA
GERÇEK ASLAN RAMS PARK'TA
İstanbul'da son 48 saate damgasını vuran aslanın yeri ortaya çıktı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı devirdi. SABAH
İNGİLİZ ASLAN GÖRDÜ
Osimhen ve Leao'dan mahrum olan temsilcimiz tekmeye kafa uzatan Deniz Gül'ün golüyle üç altın puan kazandı. Sarı kırmızılılar Devler Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. TÜRKİYE
LONDRA'DA TARİHİ GECE
Emre Belözoğlu ve Arda Turan karşı karşıya. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktör kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, Londra'da Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. Mücadele bugün saat 23.00'te başlayacak. TAKVİM
ADA'DA ZAFER VAKTİ
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 5'nci haftasında bugün Shakhtar Donetsk'e konuk oluyor. Emre Belözoğlu yönetiminde Devler Arena'sında ilk maçına çıkacak temsilcimizde tek hedef; galibiyet. FOTOMAÇ