Osimhen, Leao, Sallai gibi yıldızları sakattı. Üstelik rakip; 14 Ekim'de Fenerbahçe'yi 6-0'la geçen, Devler Ligi'nde 4 maçın 3'ünü kazanarak İstanbul'a gelen, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi Şampiyonu olan Aston Villa'ydı. Sözün özü; Galatasaray adına şartlar bir hayli ağırdı.



Ancak yıllardır söylenen o söz, bir kez daha hayat buldu: "Burası Sami Yen, buradan çıkış yok..." Emery ve öğrencileri de bu gerçekle dün tanıştı! Oyuna 62'de giren Deniz Gül, 77'de tekmeye kafasını uzattı ve destanı yazan isim olarak alkışlandı. İlk 24 artık garanti gibi! FANATİK