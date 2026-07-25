Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (25 Temmuz 2026 spor haberleri)
25.07.2026 07:02
Son Güncelleme: 25.07.2026 07:14
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 25 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
PATRON ÇILDIRDI - FOTOMAÇ
Vedat, Ake ve Greeenwood gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, Milan'ın Portekizli süper starı Rafael Leao için harekete geçti. Milan'a 50, oyuncuya da 8 milyon euro maaş artı 4 milyon Euro bonus içeren teklif sunuldu.
MENAJER İNSAFA GELDİ, SALAH BEŞİKTAŞ'TA - HÜRRİYET
Mısırlı futbolcunun transferinde tüm pürüzleri gideren siyah-beyazlılar mutlu sona çok yaklaştı.
TRANSFER SABIRSIZLIĞI - MİLLİYET
Galatasaray taraftarı takımın yeni transferleri konusunda sabırsızlanmaya başlarken yöneticiler korkulacak bir şey olmadığını. sürecin kontrollerinde olduğunu belirterek önceki yıllardan örnekler veriyor.
KEREM BOMBASI - TÜRKİYE
Kerem Aktürkoğlu'na İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. Roma'nın hocası Gasperini, Kerem'i istiyor.
FİNAL AŞKINA - FANATİK
Milletler Ligi 8'inci final turunda 6'ncı kez yarı finale çıkma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı. bugün şampiyonluk yolunda önemli bir sınav verecek. Filenin Sultanları, ev sahibi Çin'le karşı karşıya gelecek.