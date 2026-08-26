Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (26 Ağustos 2026 spor haberleri)
26.08.2026 05:34
26 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
SARR İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI-FANATİK
İsmaila Sarr, Aslan'a gelmek için idmanları boykota devam ediyor. Galatasaray ise transferi bitirmek adına kesenin ağzını açtı. 60 milyon Euro isteyen Crystal Palace'a, bonuslarla birlikte 50 milyon Euro'luk yeni teklif hazırlandı. Sarr, Sarı-Kırmızılı formayı giymek için sabırsız.
TRABZON'DAN TOURE HAREKATI-FOTOMAÇ
Transferde art arda dünya yıldızlarını kadrosuna katan Trabzonspor, Norwich City formasını giyen 22 yaşındaki Avustralyalı golcü Muhammed Toure için girişimlere başladı. Bordo-mavililer, yüksek potansiyele sahip genç golcüyü kiralamak istiyor.
17 YILLIK DEVLET LİGİ HASRETİ BİTECEK Mİ?-HÜRRİYET
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Fransa’nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Groupama Stadı’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00’de başlayacak. Müsabakayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Sarı lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Mert Günok ve Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almıyor.
1-1 biten İstanbul’daki ilk karşılaşmanın rövanşını kazanan takım, adını Devler Ligi’ne yazdıracak. Müsabakanın normal süresi yine beraber biterse uzatmalara geçilecek, burada da eşitlik bozulmazsa kazanan ekibi penaltı atışları belirleyecek.
POKU İSTANBUL'DA-POSTA
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Ernest Poku, İstanbul'a geldi.
Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Poku, "Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Yüzde 100 zindeyim ve hazırım. Başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Basın mensuplarına poz veren 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş taraftarına "üçlü" çektirdi ve daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.
Poku'nun siyah-beyazlı takımda 17 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.