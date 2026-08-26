Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (26 Ağustos 2026 spor haberleri)

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Ernest Poku, İstanbul'a geldi.

Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Poku, "Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Yüzde 100 zindeyim ve hazırım. Başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına poz veren 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş taraftarına "üçlü" çektirdi ve daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.

Poku'nun siyah-beyazlı takımda 17 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.