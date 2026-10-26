Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (26 Ekim 2026 spor haberleri)

Sezonun en önemli maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Bütün önceliğini Galatasaray derbisine veren teknik direktör İsmail Kartal, oyun planını da belirledi. Sarı-lacivertliler oyunu orta saha üzerinden götürmeye çalışacak. Torreira ve Lemina’ya karşı üstünlük kuracağını düşünen sarı-lacivertliler, rakibinin en zayıf yönünü orta sahası olarak belirledi. Başarılı çalıştırıcı burada N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi ikilisini oynatacak.

Bu iki futbolcunun önünde ise 10 numaralı pozisyonda Mason Greenwood forma giyecek. İngiliz futbolcuyu derbide kanat yerine orta sahanın önünde oynatmak isteyen İsmail Kartal, rakibini şaşırtacak. Galatasaray’ı kendi evinde zayıf bölgesinden vurmak isteyen Fenerbahçe’de Greenwood’un süratiyle savunma arkasına yapacağı koşular da rakip stoperlere oldukça zor anlar yaşatacak. Orta sahada kurulacak olan üçgen ile oyunun kontrolünü almak isteyen Fenerbahahçe, zafere bu yolla gitmeyi planlıyor.