Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (26 Ekim 2026 spor haberleri)
26.10.2026 07:21
26 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
DERBİNİN KİLİDİ KULÜBEDEKİ STRES - HÜRRİYET
RAMS Park’ta oynanan derbilerde en çok görülen skorun 0–0 olması bugünkü maçla ilgili de ipucu veriyor. Okan Buruk’un her zaman korumayı başardığı o sakin, dingin ve dış etkenleri içeri almayan yapısı. En ufak bir kıvılcımda kredisinin tükeneceğini bilen İsmail Kartal için ise gerçekten zor bir gün.
Tadımız Kaçmasın Sistemi: Buna karşılık son derbilerde hocaların “Ağzımızın tadı bozulmasın” diyerek riski sıfırlaması ev sahibinin mutlak favori sayıldığı atmosferi de değiştirdi.
ORTADAN OYNAYACAK - FOTOMAÇ
Sezonun en önemli maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Bütün önceliğini Galatasaray derbisine veren teknik direktör İsmail Kartal, oyun planını da belirledi. Sarı-lacivertliler oyunu orta saha üzerinden götürmeye çalışacak. Torreira ve Lemina’ya karşı üstünlük kuracağını düşünen sarı-lacivertliler, rakibinin en zayıf yönünü orta sahası olarak belirledi. Başarılı çalıştırıcı burada N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi ikilisini oynatacak.
Bu iki futbolcunun önünde ise 10 numaralı pozisyonda Mason Greenwood forma giyecek. İngiliz futbolcuyu derbide kanat yerine orta sahanın önünde oynatmak isteyen İsmail Kartal, rakibini şaşırtacak. Galatasaray’ı kendi evinde zayıf bölgesinden vurmak isteyen Fenerbahçe’de Greenwood’un süratiyle savunma arkasına yapacağı koşular da rakip stoperlere oldukça zor anlar yaşatacak. Orta sahada kurulacak olan üçgen ile oyunun kontrolünü almak isteyen Fenerbahahçe, zafere bu yolla gitmeyi planlıyor.
HIZLI BAŞLA, ERKEN BİTİR - TÜRKİYE
Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, derbiyle ilgili planlarını yaptı. Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve Gençlerbirliği karşısında galibiyet gollerini son dakikalarda bulan sarı-kırmızılılarda Buruk, oyuncularından baskın bir oyun istedi.
Derbide galibiyetin kilidinin ilk gol olacağını belirten Buruk, ilk düdükle birlikte oyuncularına hücum emri verdi. Taraftar desteğini arkalarına alarak maçın başında oyunun hâkimiyetini ele almaları gerektiğini anlatan Okan Buruk, “Kimse Lille galibiyetinin rehavetine kapılmasın. Kazanırsak büyük bir avantaj yakalayacağız. Bu fırsatı kullanmalıyız.” dedi.
KARTAL'DA KÖTÜ SERİ BETECEK Mİ? - MİLLİYET
Beşiktaş bu sezon Süper Lig’de üç mağlubiyet yaşadığı maçların tamamına UEFA Avrupa Ligi sınavlarından dönüşte çıktı. Başakşehir’le bugün Tüpraş Stadı’nda karşılaşacak Kartal olumsuz tabloyu değiştirmeyi hedefliyor, Vincenzo Italiano derbi haftasında kayıp istemiyor.
Kartal kritik randevudan üç puanla ayrılarak geçen haftaki Trabzonspor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışacak.
Teknik Direktör Vincenzo Italiano, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda Avrupa maçları dönüşü yaşanan puan kayıp-larının altını çizdi. Deneyimli hoca, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynandığı haftayı üç puanla kapatmak zorunda olduklarını ifade etti.
REİS'TEN REHAVET UYARISI - SABAH
Thomas Reis yönetiminde Süper Lig’de fırtına kopartan Trabzonspor, Çaykur Rize’yi de yenip üst üste 4. maçını da kazanmak ve zirve yolunda dev bir adım daha atmak istiyor. Ligin yanı sıra Reis yönetiminde Avrupa’da da ikide iki yapan bordo-mavililer, özellikle Galatasaray-Fenerbahçe maçının olduğu derbi haftasını da kârlı şekilde kapatmanın peşinde.
Son 3 lig maçını gol yemeden kazanan Fırtına, sahasında oynadığı 3 karşılaşmada gol atamayan ve puan alamayan yeşil-mavili takım karşısında hata yapmak istemiyor. Alman teknik adam oyuncularına “Her maçımız önemli. Sahada olduğunuz her dakika gelişmek için fırsat. Herkesten yüzde yüzünü vermesini bekliyorum. Şimdi tüm odağınızı bu karşılaşmaya verin” uyarısında bulundu.