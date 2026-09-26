Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (26 Eylül 2026 spor haberleri)

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kötü sonuçların ardından başlayan Okan Buruk krizine noktayı koydu. "Kimin ne söylediği buzu ilgilendirmez" diyen Özbek, "Yönetimimizin Okan Buruk'la herhangi bir sorunu yok. Birlikteliğimiz çok güzel. Oyuncular da onu çok seviyor. Hocamızla elbette gelecek sezon için de görüşeceğiz. İstikrarı bozmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.