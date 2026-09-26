Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (26 Eylül 2026 spor haberleri)
26.09.2026 08:08
26 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
PUAN YOK, IŞIK VAR - SABAH
A Milli Takımımız tarihinde ilk kez yer aldığı uluslar A Ligi'nde yıldızlar karması Fransa'ya tek golle kaybetti.
Türkiye güçlü rakibi karşısında mücadelesiyle önemli fırsatlar yakaladı. Bizim çocuklar puan alamasa da önümüzdeki karşılaşmalar için umut verdi.
BURUK'LA YOLA DEVAM - FANATİK
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kötü sonuçların ardından başlayan Okan Buruk krizine noktayı koydu. "Kimin ne söylediği buzu ilgilendirmez" diyen Özbek, "Yönetimimizin Okan Buruk'la herhangi bir sorunu yok. Birlikteliğimiz çok güzel. Oyuncular da onu çok seviyor. Hocamızla elbette gelecek sezon için de görüşeceğiz. İstikrarı bozmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
KARTAL ÇİZDİ GOLLER GELDİ - MİLLİYET
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 8-0'lık Eyüpspor maçında duran top organizasyonları üzerinde durulmasının karşılığını aldı. Tecrübeli hocanın milli arada da ekibiyle bu konu üzerinde çalıştığı öğrenildi.
EVİNİN KRALI - FOTOMAÇ
Beşiktaş, Dolmabahçe'deki performansıyla ses getirdi.
Siyah-beyazlılar ligde ve Avrupa'da evinde oynadığı maçlarda fire vermedi. Kara Kartal iç sahada rakip filelere 19 gol bırakırken sadece 3 gol yedi. Süper Lig'in 6'ncı haftasının sonunda 12 puanı olan Beşiktaş, bunların 9'unu iç sahada aldı.
ORTA SAHA ARAYIŞI - FANATİK
Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren, Salah hamlesiyle dünyada ses getiren ve 5 oyuncuda kulüp bonservis rekorunu kıran Trabzonspor, ara dönem içinde çalışmalara başladı.
Bordo mavililerde öncelikli hedef orta saha. Merkeze, çift yönlü oynayabilen ancak teknik kapasitesi yüksek, oyun kurucu özelliği olan bir 8 numara aranıyor. Teknik Direktör Thomas Reis'in öncelik listesine göre önümüzdeki aylarda temaslar kurulmaya başlanacak.