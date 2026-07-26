Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (26 Temmuz 2026 spor haberleri)
26.07.2026 07:58
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 26 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
VE FİNAL - HÜRRİYET
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde ev sahibi Çin'i 3-0'lık net skorla yenerek adını finale yazdırdı.
SALAH GELMEDEN KARTAL'I UÇURDU - MİLLİYET
Mohamed Salah ile Beşiktaş küresel çapta ilgi patlaması yaşadı. Arap coğrafyası transfer tamamlanmadan oyuncunun maçlarını nerede izleyeceklerini araştırmaya başladı. Kulüp hakkındaki Google aramaları tavan yaptı.
ADIM ATACAK YER YOK - SÖZCÜ
Fenerbahçe'de yeni sezonda düşünülmeyen futbolcularla yollar ayrılmadı. Fazla futbolcuyla çalışmak zorunda kalan İsmail Kartal verimli idman yapamamaktan şikayetçi.
CİM BOM'DA PANİK YOK - POSTA
Transferde yavaş davrandığı için eleştirilen Galatasaray'da Okan Buruk, her şeyin yoluna gireceğine inanıyor.
YERLİ OPERASYONU - SABAH
Rotasyonda Türk oyunculara önem veren Trabzonspor, Bodrum FK'nin genç santraforu Ali Habeşoğlu ve ÇAYKUR Rize'nin 3 mevkide görev yapabilecek tecrübeli ismi Mithat Pala için temaslarını hızlandırdı.