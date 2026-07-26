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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (26 Temmuz 2026 spor haberleri)

26.07.2026 07:58

NTV - Haber Merkezi

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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 26 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

VE FİNAL - HÜRRİYET
Anadolu Ajansı

VE FİNAL - HÜRRİYET

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde ev sahibi Çin'i 3-0'lık net skorla yenerek adını finale yazdırdı.

SALAH GELMEDEN KARTAL'I UÇURDU - MİLLİYET 1
Reuters

SALAH GELMEDEN KARTAL'I UÇURDU - MİLLİYET

Mohamed Salah ile Beşiktaş küresel çapta ilgi patlaması yaşadı. Arap coğrafyası transfer tamamlanmadan oyuncunun maçlarını nerede izleyeceklerini araştırmaya başladı. Kulüp hakkındaki Google aramaları tavan yaptı.

ADIM ATACAK YER YOK - SÖZCÜ 2
Anadolu Ajansı

ADIM ATACAK YER YOK - SÖZCÜ

Fenerbahçe'de yeni sezonda düşünülmeyen futbolcularla yollar ayrılmadı. Fazla futbolcuyla çalışmak zorunda kalan İsmail Kartal verimli idman yapamamaktan şikayetçi.

CİM BOM'DA PANİK YOK - POSTA 3
Anadolu Ajansı

CİM BOM'DA PANİK YOK - POSTA

Transferde yavaş davrandığı için eleştirilen Galatasaray'da Okan Buruk, her şeyin yoluna gireceğine inanıyor.

YERLİ OPERASYONU - SABAH 4
Anadolu Ajansı

YERLİ OPERASYONU - SABAH

Rotasyonda Türk oyunculara önem veren Trabzonspor, Bodrum FK'nin genç santraforu Ali Habeşoğlu ve ÇAYKUR Rize'nin 3 mevkide görev yapabilecek tecrübeli ismi Mithat Pala için temaslarını hızlandırdı.

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