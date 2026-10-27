Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Ekim 2026 spor haberleri)

Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı derbilerdeki başarısını dün de devam ettirdi. Kadıköy ekibine karşı 5 lig, bir kupa olmak üzere 6 maç oynayan Osimhenli Cim-Bom, hiç yenilgi görmedi. Aslan, bu maçlarda 4 galibiyet, iki beraberlik elde ederken, Victo Osimhen de 6 derbide 5 kez fileleri havalandırdı, bir de asist yaptı. Nijeryalı futbolcu, ligdeki gol sayısını da 8'e çıkardı. Şampiyon olmak için derbileri kazanmanın önemine dikkat çeken Galatasaray, "Bu kulübü seviyorum. Bu kulüpte olduğum sürece her şe-yimi vereceğim" dedi. Takım arkadaşı Batrakov'u da öven Osimhen, "Geleli 2 ay olmadı ama sanki 2 senedir burada gibi" ifadesini kullandı. MİLLİYET