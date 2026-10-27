Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Ekim 2026 spor haberleri)
27.10.2026 05:58
27 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarının manşetlerinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yer alıyor.
FENER'İN 7 BELASI OSIMHEN
Nijeryalı golcü Fenerbahçe'ye karşı 2 kez maskesini çıkardı, Galatasaray ligdeki 9 maçın 7'sini kazandı. İlk yarı Cim-Bom fırtına gibiydi, Osimhen 29'da sol ayağıyla avladı. Nijeryalı 44'te kafayı kul-landı. 62'de İrfan röveşata attı ama yetmedi. Aslan 9. haftada Fener'le farkı 6 puana çıkardı. AKŞAM
"BURASI SAMİ YEN BURADAN ÇIKIŞ YOK"
Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği derbide gülen taraf Galatasaray oldu. İlk yarıda Fenerbahçe'ye tek şut bile attırmayan Sarı-Kırmızılılar, Victor Osimhen'in golleriyle 2-0'a ulaştı. Tribünler farkın artacağını bekliyordu, ancak bambaşka bir ikinci yarı oynandı. 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin jeneriklik röveşatasıyla farkı bire indiren Sarı-Lacivertliler, beraberlik için saldırdı. Ancak Skriniar'ın kafasında Lemina topu çizgiden çıkardı. Ederson'un yıldızlaştığı gecenin sonunda Aslan, ezeli rakibiyle puan farkını 6'ya çıkardı. FANATİK
"DESTANSARAY"
Dünya derbisinde kazanan taraf Galatasaray oldu. Cimbom'a zaferi getiren golleri 29 ve 44'te Victor Osimhen attı. İrfan Can Kahveci'nin jeneriklik röveşata golü Fenerbahçe'ye yetmedi. Galatasaray'a cesur ve akıllı bir futbol oynatan Okan Buruk, İsmail Kartal'a teknik adamlık dersi verdi. Fenerbahçe özellikle ilk yarıda her hattı ile tel tel döküldü. Galatasaray, 90 dakika boyunca sayısız gol pozisyonuna girdi. FOTOMAÇ
"MASKELİ BALO"
Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı derbilerdeki başarısını dün de devam ettirdi. Kadıköy ekibine karşı 5 lig, bir kupa olmak üzere 6 maç oynayan Osimhenli Cim-Bom, hiç yenilgi görmedi. Aslan, bu maçlarda 4 galibiyet, iki beraberlik elde ederken, Victo Osimhen de 6 derbide 5 kez fileleri havalandırdı, bir de asist yaptı. Nijeryalı futbolcu, ligdeki gol sayısını da 8'e çıkardı. Şampiyon olmak için derbileri kazanmanın önemine dikkat çeken Galatasaray, "Bu kulübü seviyorum. Bu kulüpte olduğum sürece her şe-yimi vereceğim" dedi. Takım arkadaşı Batrakov'u da öven Osimhen, "Geleli 2 ay olmadı ama sanki 2 senedir burada gibi" ifadesini kullandı. MİLLİYET
"ZAFER ASLAN'IN KAOS FENERİN"
Galatasaray, Osimhen'in iki golüyle Fenerbahçe'yi yendi. Sarı-lacivertli ekibe İrfan Can'ın harika röveşata golü teselli bile olmadı. Cim Bom liderliği geri aldı, Fenerbahçe'de başta İsmail Kartal'ın durumu olmak üzere kaos başladı. POSTA