Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Eylül 2026 spor haberleri)
27.09.2026 07:51
27 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
MONTELLA'NIN İTALYA REÇETESİ - HÜRRİYET
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarınki maçta zafer getirecek formülü belirledi. Montella, Fransa maçındaki yüksek mücadele gücünün, sahaya yansıtılacak cesaret ve ceza sahasındaki bitiricilikle birlikte Bursa'da galibiyeti getireceğinden emin.
Montella'nın, Mancini'li İtalya'yı yenmek için 5 anahtarı:
- İlk 20 dakikada yoğun baskı
- Orta sahada cesaret
- Hızlı kanat hücumları
- Ceza sahasında bitiricilik
- Sandro Tonali'ye yakın markaj.
ARDA TEK BAŞINA - NEFES
Arda Güler, Fransa'ya yenilen A Milli Takım'da performansı ve istatistikleriyle öne çıkan isimdi.
Gol girişimi, kilit pas ve ikili mücadele istatistiklerinde Ay-Yıldızlıların en iyisi Arda'ydı.
Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Orkun Kökçü'nün yokluğunda kakımın en çok çabalayan, en çok mücadele eden ismi olan milli yıldıza eşlik eden çıkmayınca milliler güçlü rakibine boyun eğdi.
ASLAN'IN AKLI BARÇA'DA - SÖZCÜ
Milli araya 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetiyle giden Galatasaray'da tüm planlar, Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi ile oynanacak maça göre hazırlanıyor.
Yönetim ve teknik ekip seferberlik ilan etti. Zorlu mücadele öncesi zemin hazır hale getirilecek, futbolcuların tüm alacakları ödenecek, Barcelona maçı için özel prim verilecek.
Okan Buruk, Victor Osimhen için de önemli bir karar aldı. Sakatlığı atlatan Nijeryalı yıldız aslında Kasımpaşa maçında oynayabilecek duruma gelecek. Ancak tecrübeli hoca, takımın en önemli hücum kozunu Kasımpaşa karşısında oynatarak riske etmek istemiyor.
GENEL KURUL SERT GEÇECEK - MİLLİYET
Fenerbahçe'de herkesin gözü bugün yapılacak mali genel kurula çevrildi. Toplantının çok sert geçeceği öğrenildi. Başkan Aziz Yıldırım, kulübün geleceği için önem taşıyan birçok konuda üyelerden yetki isteyecek.
Daha önce "Geçmiş yönetimleri inleteceğim." diyen Yıldırım'ın, incelemenin tamamlanmasıyla gerekli konuları üyelerle paylaşacağı öğrenildi. Saadettin Saran döneminde gelecek gelirlerin kullanılmasına rağmen kulübün borç yükünün arttığını vurgulayacak olan Aziz Yıldırım, rakamları tek tek açıklayacak.
JUVENTUS'UN VLAHOVİC PİŞMANLIĞI - FANATİK
Beşiktaş'ın süperstarı Dusan Vlahovic, İtalya'da gündemden düşmüyor. Sırp yıldız Kara Kartal'da 5 gole ulaşırken, Juventus'un hücumcuları Kolo MUani, Woltemade, Conceiçanı ve Alajbegovic toplam 4 golde kaldı.
İtalya'da eski futbolcular ile yorumcular Vlahovic'in gönderilmesini "büyük kayıp" olarak niteledi.