Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Eylül 2026 spor haberleri)

Milli araya 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetiyle giden Galatasaray'da tüm planlar, Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi ile oynanacak maça göre hazırlanıyor.

Yönetim ve teknik ekip seferberlik ilan etti. Zorlu mücadele öncesi zemin hazır hale getirilecek, futbolcuların tüm alacakları ödenecek, Barcelona maçı için özel prim verilecek.

Okan Buruk, Victor Osimhen için de önemli bir karar aldı. Sakatlığı atlatan Nijeryalı yıldız aslında Kasımpaşa maçında oynayabilecek duruma gelecek. Ancak tecrübeli hoca, takımın en önemli hücum kozunu Kasımpaşa karşısında oynatarak riske etmek istemiyor.