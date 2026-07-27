Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Temmuz 2026 spor haberleri)
27.07.2026 07:37
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 27 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
KALBİMİZİN SULTANLARI - HÜRRİYET
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Finali'nde Brezilya'yı yenip ikinci kez şampiyon oldu.
TURUN ANAHTARI İLK 20 DAKİKADA - MİLLİYET
Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal Gornik Zabrze ile oynayacakları rövanşta ilk 20 dakikanın çok önemli olduğunu düşünüyor.
"AVRUPA MAÇLARINDA BASKI YİYECEĞİZ, SAVUNMA ÇALIŞIYORUZ" - TÜRKİYE
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke hazırlık maçındaki 3-0'lık Eintracht Frankfurt yenilgisinin ardından "Üç kulvarda zorlu bir sezon bizi bekliyor. Savunma anlamında rakibe ikinci bölgede baskı yapmadık. Bunları daha sonraki maçlarda da çalışacağız." dedi.
SALAH'A SON ÇAĞRI - SABAH
Mısırlı yıldıza son teklifini ileten Beşiktaş, gelecek cevabı beklemeye başladı.
ACİL 10 NUMARA - FANATİK
Galatasaray'da Dursun Özbek liderliğinde yönetim ve Okan Buruk'un katıldığı toplantıda 10 numara için hızlı hareket etme kararı alındı.