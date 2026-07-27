Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (27 Temmuz 2026 spor haberleri)

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke hazırlık maçındaki 3-0'lık Eintracht Frankfurt yenilgisinin ardından "Üç kulvarda zorlu bir sezon bizi bekliyor. Savunma anlamında rakibe ikinci bölgede baskı yapmadık. Bunları daha sonraki maçlarda da çalışacağız." dedi.