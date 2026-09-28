Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (28 Eylül 2026 spor haberleri)
28.09.2026 07:52
28 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
EN KRİTİK VİRAJ - FANATİK
Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'ya 1-0 kaybeden A Milli takım, bugün Bursa'da İtalya'yı ağırlıyor. Ay-Yıldızlılar güçlü rakibini devirerek hem ilk galibiyetini almak, hem de ilk iki ve çeyrek final yarışında yeniden güçlü şekilde söz sahibi olmak istiyor.
İlk hafta puan alamayan iki takımın mücadelesi grubun devamındaki dengeler açısından büyük önem taşıyor. Bugünkü maçın ardından Türkiye'yi iki kritik deplasman bekliyor. Milliler önce Belçika'ya konuk olacak. Ardından Bologna'da bir kez daha İtalya'yla karşılaşacak.
Saat 21.45'te başlayacak dev mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
GALİBİYET İÇİN 3 ŞART VAR: CESARET, SABIR VE ARDA - HÜRRİYET
Uluslar Ligi'ne kötü başlamış olabilirler ancak İtalya hala önemli bir futbol ülkesi.
Milliler için kilit nokta merkezde baskı, hızlı geçişler ve Arda'nın merkeze daha fazla yaklaştırılması olacak. Çünkü İtalya maç ilerledikçe daha fazla risk almak zorunda kalabilir. Bu da Türkiye'ye daha fazla alan yaratabilir.
Dolayısıyla millilerin planı yalnızca ilk düdükten itibaren gol aramak üzerine kurulmamalı. Sabır da bu maçın en önemli silahlarından.
Barış Alper'in sürati, kanatlarda kullanılabilecek diğer hızlı oyuncular ve Arda Güler'in ilk pas kalitesi Türkiye'ye geçiş hücumlarında önemli avantaj sağlayabilir.
"FENERBAHÇE'NİN MALINA ÇÖKMÜŞLER" - MİLLİYET
Başkan aziz Yıldırım, mali genel kurulda Fenerbahçe Üniversitesi için geçmiş iki yönetimi topa tuttu.
sarı-lacivertli kulübün patronu, "Medicana'ya kiraya vermişsiniz. Üniversite artık Fenerbahçe'nin değil. Burada Fenerbahçe'nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez." dedi.
Aziz Yıldırım şampiyonluk iddiasını da bir kez daha yineledi: “Biz 'Şampiyon olacağız' dedik ve yine diyorum. Şampiyon yapacağım ve sezon sonu bırakacağım.”
KARTAL'IN GÖZÜ SAKATLARDA - POSTA
Beşiktaş, milli araya sıkıntılı girdi. Siyah-beyazlılar, takımın üç ası Orkun, Trossard ve Vlahovic'in sakatlıklarını takip ediyor.
Sağlık heyeti 3 futbolcunun son durumunu yakından izliyor. Teknik Direktör Vincenzo İtaliano da oyun planlarını 3 yıldızın in kısa sürede toparlanarak takıma dönmeleri üzerine kuruyor.
GÖRÜNTÜ VAR, SES YOK - SÖZCÜ
Galatasaray. Barış Alper Yılmaz'dan beklediği patlamayı göremedi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Neom'un 35, bu yaz ise Everton'ın 40 milyon euroluk teklifini geri çevirdi. Ancak milli oyuncu sezonun şimdiye kadarki bölümünde beklentileri karşılayamadı.
Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 maçta 535 dakika sahada kalan Barış Alper, skor katkısı sağlayamadı. Ligde 6 maçta toplam 9 şut denemesinde bulunan 26 yaşındaki futbolcu 1 kez kaleye isabet ettirebildi.