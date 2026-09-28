Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (28 Eylül 2026 spor haberleri)

Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'ya 1-0 kaybeden A Milli takım, bugün Bursa'da İtalya'yı ağırlıyor. Ay-Yıldızlılar güçlü rakibini devirerek hem ilk galibiyetini almak, hem de ilk iki ve çeyrek final yarışında yeniden güçlü şekilde söz sahibi olmak istiyor.

İlk hafta puan alamayan iki takımın mücadelesi grubun devamındaki dengeler açısından büyük önem taşıyor. Bugünkü maçın ardından Türkiye'yi iki kritik deplasman bekliyor. Milliler önce Belçika'ya konuk olacak. Ardından Bologna'da bir kez daha İtalya'yla karşılaşacak.

Saat 21.45'te başlayacak dev mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.