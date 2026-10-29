Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (29 Ekim 2026 spor haberleri)
29.10.2026 07:48
29 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
"PSİKOLOJİM KALDIRMIYOR" - FANATİK
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın 4. dönemi sona erdi. Deneyimli teknik adam, Roma maçı sonrası istifa etmiş ancak sonra geri dönmüştü. Aziz Yıldırım, karşılaşma sonrası dikkat çekici bir açıklama yapmış, "İsmail Kartal, karşılaştığı baskıyı söylüyor, ilaç aldığını söylüyor" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli teknik adam için 6-0'lık Aston Villa yenilgisinde tribünlerin kendisine istifa çağrısı yapmasıyla ipler kopma noktasına geldi.
Slavia Prag karşılaşmasında bu kez Kadıköy'de neredeyse bütün stat benzer tezahürat yaptı. İsmail Kartal, Galatasaray derbisini kazanıp yeniden 12. adamla barışabileceğine inanıyordu. Ancak işler umduğu gibi gitmedi. Derbide yenen gollerden sonra tecrübeli çalıştırıcının kulübedeki görüntüsü çok konuşulmuştu. Kartal, önceki gün Samandıra'ya gitti, antrenmanı yaptırdı. Ardından futbol direktörü Oğuz Çetin ile bir araya geldi.
65 yaşındaki teknik adam, Oğuz Çetin'e "Artık psikolojim kaldırmıyor. Kendim de motive olamıyorum. Kulübün önünü açmak istiyorum. Hem benim hem de kulüp için en hayırlısı bu olacak" diyerek istifa kararını açıkladı. Ardından başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler tesislere gitti. Burada bir kez daha yapılan toplantı sonrası İsmail Kartal'ın istifası kabul edildi ve resmi açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.
YUVAYA DÖNÜYOR - FOTOMAÇ
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği kısa sürede çözülüyor. 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde de beklentilerin altında kaldı. Önceki gün Başkan Aziz Yıldırım önderliğinde yönetim kurulu toplanırken, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Takımın başında bir süre yardımcı antrenör Dirk Kuyt kalacak ancak yönetim de elini çabuk tutuyor. A Milli Takım'dan ayrılan Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile ilk temaslar kuruldu.
İki isim de sunum yaptı ancak Başkan Yıldırım, Aykut Kocaman'da karar kıldı. 61 yaşındaki teknik adam ile başkan seçildikten sonra da görüşen Yıldırım, detaylarda yaşanan sorun nedeniyle İsmail Kartal'a yönelmişti. Şimdi Kartal'dan boşalan koltuk için yeniden Kocaman ile bir araya gelen Başkan Aziz Yıldırım, kısa süre içerisinde işi resmiyete dökmek istiyor. Kocaman takımın başına geçerse, bu sarı-lacivertlilerdeki 3. dönemi olacak. Kısa süre içerisinde görüşmenin resmiyet kazanması bekleniyor.
HERKES GİTTİ O KALDI - NEFES
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un görevde olduğu sürede Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor 19 kez teknik adam değişimine gitmek zorunda kaldı. O kupaları topladı, rakipleri ise nal.
Buruk Galatasaray'ın başına geçtiğinde tarihler 22 Haziran 2022'yi gösteriyordu. İlk resmi maçına 7 Ağustos 2022'de çıktı. Okan Buruk, geride kalan dört yılda tam anlamıyla Türk futboluna damga vurdu. Üst üste dört şampiyonluk yaşayan, beşincisi için en büyük favori gösterilen takımın hocası olan Buruk, birer Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandı, 215 resmi maçta 2.26 puan ortalaması tutturdu.
İsmail Kartal'ın 4. döneminin bitmesiyle başarılı çalıştırıcı, yeni rakibini beklemeye başladı.
Beşiktaş geçen sürede hoca kıyımını en çok yaşayan kulüp. Sekizinci farklı teknik adam olan Italiano ile çalışan siyah-beyazlılar, emanetçi hoca olarak da Burak Yılmaz ve Serdar Topraktepe ile çalıştı. Topraktepe, birden çok kez gidip geldi. Bu periyottaki en başarılı isim Şenol Güneş'ti. Italiano da şimdiki aynı maç başına puan ortalaması yakaladı.
BİYONİK FIRTINA -SABAH
Konferans Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü, Hearts'ı 2-0 yenen Trabzonspor, üç gün aradan sonra Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı. 2-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 4-3 mağlup etti. Bunu yaparken de haftanın en çok koşan takımı unvanını aldı.
Avrupa yorgunluğundan etkilenmeyen bordo-mavili ekip, Çaykur Rizespor maçında toplamda 120 kilometre mesafe kat etti. En çok koşan oyuncu ise 12.07 kilometreyle Wagner Pina oldu. Pina, maçta 12 kilometre barajını aşan tek oyuncu olarak dikkat çekti.
BU KARTAL BİR BAŞKA - MİLLİYET
Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile hem sahada hem sıralamada bambaşka bir kimlik kazandı. Son 5 yılda kasım ayında şampiyonluk yarışına havlu atarken Avrupa’da varlık gösteremeyen siyah-beyazlı takım bu sezon iki kulvarda da ayakta kaldı.
Beşiktaş bu sezon Vincenzo Italiano ile hem sahada hem de sıralamada bambaşka bir kimliğe büründü. İtalyan hoca sadece 4 ayda savaşan, pes etmeyen, agresif, sonuç odaklı bir takım ortaya çıkarmayı başardı. Kartal, Trendyol Süper Lig’de 9. haftayı 18 puanla dördüncü sırada noktaladı. İlk 9 maçta Fenerbahçe, Amed Sportif ve Trabzonspor’la deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlı takım, lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde yer alıyor.