Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (29 Ekim 2026 spor haberleri)

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın 4. dönemi sona erdi. Deneyimli teknik adam, Roma maçı sonrası istifa etmiş ancak sonra geri dönmüştü. Aziz Yıldırım, karşılaşma sonrası dikkat çekici bir açıklama yapmış, "İsmail Kartal, karşılaştığı baskıyı söylüyor, ilaç aldığını söylüyor" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli teknik adam için 6-0'lık Aston Villa yenilgisinde tribünlerin kendisine istifa çağrısı yapmasıyla ipler kopma noktasına geldi.

Slavia Prag karşılaşmasında bu kez Kadıköy'de neredeyse bütün stat benzer tezahürat yaptı. İsmail Kartal, Galatasaray derbisini kazanıp yeniden 12. adamla barışabileceğine inanıyordu. Ancak işler umduğu gibi gitmedi. Derbide yenen gollerden sonra tecrübeli çalıştırıcının kulübedeki görüntüsü çok konuşulmuştu. Kartal, önceki gün Samandıra'ya gitti, antrenmanı yaptırdı. Ardından futbol direktörü Oğuz Çetin ile bir araya geldi.

65 yaşındaki teknik adam, Oğuz Çetin'e "Artık psikolojim kaldırmıyor. Kendim de motive olamıyorum. Kulübün önünü açmak istiyorum. Hem benim hem de kulüp için en hayırlısı bu olacak" diyerek istifa kararını açıkladı. Ardından başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler tesislere gitti. Burada bir kez daha yapılan toplantı sonrası İsmail Kartal'ın istifası kabul edildi ve resmi açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.