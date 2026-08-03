Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (3 Ağustos 2026 spor haberleri)
03.08.2026 07:24
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 3 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ FLAY OFF KURASINDA - HÜRRİYET
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın 3'üncü eleme turlarındaki rakiplerini elemeleri halinde karşılaşacakları takımlar ile Kupa-2 flay-off'una direkt katılacak Trabzonspor'un rakibi bugün belli olacak.
ASLAN'IN TADI YOK - POSTA
Hazırlık maçlarındaki kötü sonuçlara Rennes de eklendi. Taraftarın transfer protestosuyla başlayan maçta Galatasaray Fransız rakibiyle berabere kaldı.
4 KOLDAN GOLCÜ TAARRUZU - FANATİK
Fenerbahçe yeni forvet transferini bu hafta bitirmek için kolları sıvadı. Listede birçok yıldız var.
UÇUŞ PLANI HAZIR - SABAH
Trabzonspor, Salah transferinde geri sayıma geçti. Yıllık 17 milyon euro+bonuslar karşılığında futbolcuyla prensipte anlaşan Fırtına detayları görüşüyor. İmzalar atılırsa Yunanistan'da bulunan Salah'a özel uçak gidecek.
KARTAL FIRSAT KOLLAYACAK - MİLLİYET
Trossard, Nübel, Ouattara, Salih, İlhan, Doğan gibi nokta atışı transferler yapan Beşiktaş, bekleyişe geçecek. Avrupa kulüplerinin son dakikada bırakacağı isimleri bekleyerek fırsatları takip edecek.