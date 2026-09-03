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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (3 Eylül 2026 spor haberleri)

03.09.2026 07:35

NTV - Haber Merkezi

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3 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...

FENERİN ZAFER PLANI - FANATİK
Anadolu Ajansı

FENERİN ZAFER PLANI - FANATİK

İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin planını belirledi. Fenerbahçe solda Brown-Oğuz ikilisiyle Murillo'nun arkasındaki boşlukları hedefleyecek. Muriç'in savunmayı üzerine çekmesiyle oluşacak alanlarda ise Greenwod gol için en önemli silah olacak.

ARDA TURAN YAZIŞMALARI - HÜRRİYET 1
Resmi Kurum

ARDA TURAN YAZIŞMALARI - HÜRRİYET

Trabzonspor arda Turan'ı resmen istedi. Shakhtar Donetsk bırakmaya yanaşmadı. Ukrayna ekibi "duruşumuz net. Hocamız planlarımızın merkezinde." yanıtı verdi.

RASKİN BEŞİKTAŞ'I ÇILDIRTTI - SÖZCÜ 2
Reuters

RASKİN BEŞİKTAŞ'I ÇILDIRTTI - SÖZCÜ

Beşiktaş yönetimi Rangers ile anlaştı ancak transfer gerçekleşmedi. 25 yaşındaki Belçikalı Nicolas Raskin teklifi reddetti.

CAMAVİNGA HEYECANI - FOTOMAÇ 3
Reuters

CAMAVİNGA HEYECANI - FOTOMAÇ

Galatasaray, Real Madrid'in 23 yaşındaki orta sahası için İspanya'ya çıkarma yaptı. Menajer Gardi, resmi teklifi yaptı.

"KORKU YOK, HEDEF BÜYÜK" - SABAH 4
Anadolu Ajansı

"KORKU YOK, HEDEF BÜYÜK" - SABAH

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ: “Kızlarımıza güveniyorum. Yollarına çıkan tüm engelleri aşacaklar. Her yerde zirve bizim tek amacımızdır. Son şampiyon olarak unvanımızı korumak istiyoruz.”

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