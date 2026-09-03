Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (3 Eylül 2026 spor haberleri)
03.09.2026 07:35
3 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
FENERİN ZAFER PLANI - FANATİK
İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin planını belirledi. Fenerbahçe solda Brown-Oğuz ikilisiyle Murillo'nun arkasındaki boşlukları hedefleyecek. Muriç'in savunmayı üzerine çekmesiyle oluşacak alanlarda ise Greenwod gol için en önemli silah olacak.
ARDA TURAN YAZIŞMALARI - HÜRRİYET
Trabzonspor arda Turan'ı resmen istedi. Shakhtar Donetsk bırakmaya yanaşmadı. Ukrayna ekibi "duruşumuz net. Hocamız planlarımızın merkezinde." yanıtı verdi.
RASKİN BEŞİKTAŞ'I ÇILDIRTTI - SÖZCÜ
Beşiktaş yönetimi Rangers ile anlaştı ancak transfer gerçekleşmedi. 25 yaşındaki Belçikalı Nicolas Raskin teklifi reddetti.
CAMAVİNGA HEYECANI - FOTOMAÇ
Galatasaray, Real Madrid'in 23 yaşındaki orta sahası için İspanya'ya çıkarma yaptı. Menajer Gardi, resmi teklifi yaptı.
"KORKU YOK, HEDEF BÜYÜK" - SABAH
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ: “Kızlarımıza güveniyorum. Yollarına çıkan tüm engelleri aşacaklar. Her yerde zirve bizim tek amacımızdır. Son şampiyon olarak unvanımızı korumak istiyoruz.”