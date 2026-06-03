Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (3 Haziran 2026 spor haberleri)

03.06.2026 06:12

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 3 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

CAN UZUN BOMBASI - FOTOMAÇ
Anadolu Ajansı

CAN UZUN BOMBASI - FOTOMAÇ

Galatasaray, A Milli Takım'da şov yapan 20 yaşındaki 10 numarı için Frankfurt'un kapısını çaldı.

LEWANDOWSKİ FENERLİ OLUYOR - FANATİK 1
Reuters

LEWANDOWSKİ FENERLİ OLUYOR - FANATİK

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin Robert Lewandowski için girişimlerde bulunuyor. Yıldız golcüyle yapılan görüşmelerde el sıkışıldı.

İTALİANO ÇOK SICAK - SABAH 2
Reuters

İTALİANO ÇOK SICAK - SABAH

Beşiktaş, teknik direktörlük arayışında hedefteki ana isim Vincenzo Italiano ile ilk temasında olumlu yanıt aldı.

ÇALHANOĞLU HAREKATI - TAKVİM 3
Anadolu Ajansı

ÇALHANOĞLU HAREKATI - TAKVİM

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için düğmeye bastı.