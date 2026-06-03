Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (3 Haziran 2026 spor haberleri)
03.06.2026 06:12
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 3 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
Anadolu Ajansı
CAN UZUN BOMBASI - FOTOMAÇ
Galatasaray, A Milli Takım'da şov yapan 20 yaşındaki 10 numarı için Frankfurt'un kapısını çaldı.
Reuters
LEWANDOWSKİ FENERLİ OLUYOR - FANATİK
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin Robert Lewandowski için girişimlerde bulunuyor. Yıldız golcüyle yapılan görüşmelerde el sıkışıldı.
Reuters
İTALİANO ÇOK SICAK - SABAH
Beşiktaş, teknik direktörlük arayışında hedefteki ana isim Vincenzo Italiano ile ilk temasında olumlu yanıt aldı.
Anadolu Ajansı
ÇALHANOĞLU HAREKATI - TAKVİM
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için düğmeye bastı.