Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (30 Ekim 2026 spor haberleri)
30.10.2026 07:54
30 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
ÖNCE YABANCI, OLMAZSA KOCAMAN - SABAH
Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken yönetim, kararını aceleye getirmemek için çalışmalarını ince eleyip sık dokuyarak sürdürüyor.
Başkan Aziz Yıldırım'ın, teknik direktör arayışında yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin'e tam yetki verdiği, önceliğin ise yabancı isimler üzerinde olduğu belirtiliyor.
Yıldırım'ın ekip arkadaşlarına "Öncelikle yabancı teknik direktörlerle görüşün ve bu işi bitirelim" dediği ifade edildi. Bugün yeniden bir araya gelmesi beklenen yönetimin, gündemdeki adayları ve yürütülen temasları değerlendirileceği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin yol haritasında, milli araya kadar yabancı bir teknik direktörle anlaşma sağlanması hedefi öne çıkıyor.
"EKRANDA DEĞİL SAHADAYIZ, OYUNCULARLA SORUN YOK" - HÜRRİYET
A Millî Takım Teknik direktörü Sergen Yalçın, Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da Belçika, 15 Kasım'da da Fransa ile oynanacak maçlar için kadroya çağıracağı isimleri belirlemek için çalışmalarını sürdürürken oyuncularla ilgili herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını ifade etti.
22 Ekim'de Ay yıldızlı ekibin başına getirilen deneyimli çalıştırıcı tüm futbolcularla bire bir görüntülü görüştüğünü ve geri dönüş yapmayan da itibaren Riva'da Milli Takımımızı yeniden organize etmek için çalışmaları sürdüklerine dikkat çeken Sergen Yalçın ayrıca şunları söyledi:
- Geçmişteki açıklamalarıma futbolcular takılmıyor çünkü bunları ekranda biraz da şov için yapmıştık.
- Tüm futbolcularla tek tek görüntülü olarak görüştük. Konuşmadığımız ya da geri dönüş yapmayan kimse olmadı.
- Kenan Yıldız'dan sakatlığına rağmen takıma katılmasını istedim. O da seve seve geleceğini ifade etti.
- Milli Takım'ın önemli maçlar öncesi moralini bozmaya çalışmanın kimseye faydası olmaz. Boş konuşmalara zamanımız yok.
REIS'IN YENİ HEDEFİ: 9'DA 9 - FANATİK
Thomas Reis'la birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen Trabzonspor'da hedef büyüdü.
Trabzonspor'un başında çıktığı ilk 6 resmi maçın tamamını kazanan Thomas Reis, müthiş seriyi Milli araya kadar sürdürmek istiyor. Söz konusu periyotta, Galatasaray (4-0) ve Beşiktaş (2-0) zaferlerini de yaşayan Fırtına; sıradaki Gaziantep FK, Freiburg ve Alanya (d) engellerini aşarak 9'da 9 yapmayı hedefliyor.
AKLI BAŞKA YERDE - MİLLİYET
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşısında farklı bir 11'i sahaya sürmeye hazırlanıyor. Yoğun fikstürü ve 3 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart maçını da göz önünde bulunduran sarı-kırmızılı teknik adamın kadroda önemli değişiklikler yapacağı öğrenildi.
Cezalı olan Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Singo'nun stoperde görev alacağı belirtildi. Savunmada Singo'nun sağ, Sanchez'in ise sol stoper olarak sahaya çıkacağı bildirildi.
Buruk'un Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Jakobs gibi isimleri dinlendirmeyi düşündüğü de ifade edildi. Bu futbolcuların yerine Sara, Leao ve Eren Elmalı'nın ilk 11'de görev alacağı öğrenildi. Böylece Konyaspor karşısında rotasyona gitmeye hazırlanan Galatasaray, farklı bir kadro ile sahada olacak.
Kafileyle birlikte dün Konya'ya gitmeyen Victor Osimhen'in ise bugün sahadaki yerini alacağı öğrenildi. Okan Buruk'un maçın gidişatına göre Stuttgart karşılaşmasını da düşünerek bazı oyuncuları erken kenara alabileceği dile getirildi.
ÇİFT FORVETE DÖNÜŞ - FOTOMAÇ
Geniş kadroda bulunan öğrencilerinden maksimum verim almayı başaran Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, özellikle iç saha maçlarında sistem değişikliğine gitmeyi düşünüyor. Bunun nedeni ise Hyeon-Gyu Oh'un form grafiğinin her geçen hafta daha da yükselmesi.
Güney Koreli golcüyü yedek kulübesine çekip küstürmek istemeyen deneyimli teknik adam, 25 yaşındaki golcüyü Dusan Vlahovic ile birlikte ilk 11'de sahaya sürmenin planlarını yapıyor.
Oh'un performansından memnuniyet duyduğunu dile getiren 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuna girip hemen etki etmek kolay değil. Çok iyi ve örnek bir oyuncu. Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy ile birlikte sezon boyunca takıma yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.