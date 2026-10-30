Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (30 Ekim 2026 spor haberleri)

A Millî Takım Teknik direktörü Sergen Yalçın, Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da Belçika, 15 Kasım'da da Fransa ile oynanacak maçlar için kadroya çağıracağı isimleri belirlemek için çalışmalarını sürdürürken oyuncularla ilgili herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını ifade etti.

22 Ekim'de Ay yıldızlı ekibin başına getirilen deneyimli çalıştırıcı tüm futbolcularla bire bir görüntülü görüştüğünü ve geri dönüş yapmayan da itibaren Riva'da Milli Takımımızı yeniden organize etmek için çalışmaları sürdüklerine dikkat çeken Sergen Yalçın ayrıca şunları söyledi:

- Geçmişteki açıklamalarıma futbolcular takılmıyor çünkü bunları ekranda biraz da şov için yapmıştık.

- Tüm futbolcularla tek tek görüntülü olarak görüştük. Konuşmadığımız ya da geri dönüş yapmayan kimse olmadı.

- Kenan Yıldız'dan sakatlığına rağmen takıma katılmasını istedim. O da seve seve geleceğini ifade etti.

- Milli Takım'ın önemli maçlar öncesi moralini bozmaya çalışmanın kimseye faydası olmaz. Boş konuşmalara zamanımız yok.