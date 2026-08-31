Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (31 Ağustos 2026 spor haberleri)
31.08.2026 07:18
31 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
ZAFER HAFTASI - MİLLİYET
Lyon'u Fransa'da devirerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Fenerbahçe zorlu Samsunspor deplasmanında da hata yapmadı.
"HATA İSTEMİYORUM" - POSTA
Beşiktaş'ın hocası İtaliano, Çorum maçı öncesi oyuncuları uyardı, "Üst üste 2 maç kaybettik. Çorum'a karşı hata istemiyorum. 3 puanı alalım." dedi.
FIRTINA İÇİN ÇIKIŞ MAÇI - FANATİK
4-0'lık Ferencvaros yenilgisi sonrası istifa edip geri dönen Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor kritik virajda. Önemli eksikler var ancak bordo-mavililer Amedspor deplasmanında kazanıp moral bulmak istiyor.
"ŞAMPİYONLUĞA GELDİM" - FOTOMAÇ
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Rafael Leao 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Leao "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Şampiyonluk için geldim." dedi.
HULL CİTY MUCİZESİ - HÜRRİYET
Manchester United'ın ardından Coventry'yi de yenen Hull City'nin performansı İngiltere'de günün konusu oldu.