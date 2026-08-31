NTV

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (31 Ağustos 2026 spor haberleri)

31.08.2026 07:18

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

31 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...

ZAFER HAFTASI - MİLLİYET
Anadolu Ajansı

ZAFER HAFTASI - MİLLİYET

Lyon'u Fransa'da devirerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Fenerbahçe zorlu Samsunspor deplasmanında da hata yapmadı.

"HATA İSTEMİYORUM" - POSTA 1
Anadolu Ajansı

"HATA İSTEMİYORUM" - POSTA

Beşiktaş'ın hocası İtaliano, Çorum maçı öncesi oyuncuları uyardı, "Üst üste 2 maç kaybettik. Çorum'a karşı hata istemiyorum. 3 puanı alalım." dedi.

FIRTINA İÇİN ÇIKIŞ MAÇI - FANATİK 2
Anadolu Ajansı

FIRTINA İÇİN ÇIKIŞ MAÇI - FANATİK

4-0'lık Ferencvaros yenilgisi sonrası istifa edip geri dönen Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor kritik virajda. Önemli eksikler var ancak bordo-mavililer Amedspor deplasmanında kazanıp moral bulmak istiyor.

"ŞAMPİYONLUĞA GELDİM" - FOTOMAÇ 3
Anadolu Ajansı

"ŞAMPİYONLUĞA GELDİM" - FOTOMAÇ

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Rafael Leao 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Leao "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Şampiyonluk için geldim." dedi.

HULL CİTY MUCİZESİ - HÜRRİYET 4
NTV

HULL CİTY MUCİZESİ - HÜRRİYET

Manchester United'ın ardından Coventry'yi de yenen Hull City'nin performansı İngiltere'de günün konusu oldu.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram