Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (31 Ekim 2026 spor haberleri)

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan takımlardan Trabzonspor yarın 16.00'da Papara Park'ta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı tüm maçları kazanan bordo-mavililer yine 3 puan peşinde olacak. Fırtına'da Franculino Dju bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Gözler bu sebeple geçen sezonun gol krallarından Paul Onuachu'nun üzerinde olacak.

Nijeryalı forvet bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 10 maça çıktı. 3 gol attı. Asist yapamadı. Bu sezon büyük bir performans sergileyen 22 yaşındaki Franculino Dju'nun yedeği durumuna düştü.

Onuachu formda Franculino Dju'nun arkasında beklerken bir de sakatlık yaşamıştı. Fırtına'nın son maçında forma giymeyen Nijeryalı forvet, Gaziantep FK karşılaşmasında teknik direktör Thomas Reis'in en büyük kozu olacak. 32 yaşındaki yıldız, Gaziantep FK ile oynanacak mücadeleyi "yeniden doğuş" fırsatı olarak görüyor.