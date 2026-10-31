Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (31 Ekim 2026 spor haberleri)
31.10.2026 08:10
31 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
ASLAN SERİYE BAĞLADI - HÜRRİYET
Konya'yı farklı yenen Galatasaray, bu sezon ilk kez üst üste 4 galibiyet aldı.
Sarı kırmızılılar 12. dakikada Osimhen ile öne geçerken 28'de dün sahaya kaptan olarak çıkan Yunus'un golü geldi. 49'da Batrakov Süper Lig'de siftah yaparken, 55'te de Leao penaltıdan Cimbom'daki ilk golünü kaydetti.
Bu sezon ilk kez tüm kulvarlarda üst üste 4 maç kazanan G.Sarayi salı günkü Stuttgart mücadelesi öncesi moral buldu.
"BİZ İŞİMİZE BAKALIM" - MİLLİYET
Fenerbahçe'de yönetim hoca arayışına devam ederken, İsmail Kartal'ın ardından teknik sorumlu olarak göreve getirilen Dirk Kuyt da yaşanan gelişmelerin ardından takımı ayağa kaldırmak için kolları sıvadı, yoğun bir mesai içine girdi.
Yeni göreviyle çarşamba gününden itibaren sarı-lacivertli futbolcularla antrenman yapan Kuyt'ın, Göztepe'yi yenerek kulüpteki havayı değiştirmeyi planladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli takımın yeni hocasının alınacak bir galibiyetle özellikle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Liverpool maçı öncesi moral kazanacaklarını düşündüğü bildirildi.
Ayrıca Kuyt'ın sarı-lacivertli futbolcularla yaptığı toplantılarda sürekli uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Yönetimin hocasının kendilerini etkilememesi gerektiğini vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Bizim işimize bakmalıyız. İdari işler yönetimi ilgilendirir. Sadece sahaya ve alacağımız üç puana odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
VE KRAL DÖNÜYOR - FOTOMAÇ
Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan takımlardan Trabzonspor yarın 16.00'da Papara Park'ta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı tüm maçları kazanan bordo-mavililer yine 3 puan peşinde olacak. Fırtına'da Franculino Dju bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Gözler bu sebeple geçen sezonun gol krallarından Paul Onuachu'nun üzerinde olacak.
Nijeryalı forvet bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 10 maça çıktı. 3 gol attı. Asist yapamadı. Bu sezon büyük bir performans sergileyen 22 yaşındaki Franculino Dju'nun yedeği durumuna düştü.
Onuachu formda Franculino Dju'nun arkasında beklerken bir de sakatlık yaşamıştı. Fırtına'nın son maçında forma giymeyen Nijeryalı forvet, Gaziantep FK karşılaşmasında teknik direktör Thomas Reis'in en büyük kozu olacak. 32 yaşındaki yıldız, Gaziantep FK ile oynanacak mücadeleyi "yeniden doğuş" fırsatı olarak görüyor.
FORVETTE MÜTHİŞ REKABET - FANATİK
Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in ilk 11'deki yerini zorlayan Hyeon-gyu Oh, son maçlarda attığı kritik gollerle teknik direktör Vincenzo Italiano'ya güçlü bir mesaj gönderdi.
Güney Koreli futbolcunun yükselişi, Siyah-Beyazlılar'da forma savaşını yeni bir boyuta taşıdı. Hoffenheim deplasmanında 2 gol ve bir asistle galibiyete başrol oynayan 25 yaşındaki forvet, Başakşehir karşısında da oyuna sonradan girerek kilidi açtı.
Oh'un kısa sürede skora etki etmesi, ilk 11 için elini güçlendirdi. Gelen haberlere göre başarılı golcü, yedek kaldığında da çalışma temposunu düşürmüyor. Antrenmanlardaki hırsı ve takım oyununa katkısıyla teknik heyetin güvenini kazanıyor.
BAŞARININ SIRRI DİSİPLİN VE ÖZGÜRLÜK - TÜRKİYE
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, kulübün dergisine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Türkiye'de çalışmayı çok sevdiğini ve bordo mavili camianın atmosferinden her zaman etkilendiğini dile getiren Reis, şunları söyledi: "Trabzonspor'dan ilk telefon geldiğinde 'Bu harika!' dedim. Çünkü bu teklif beni çok gururlandırdı. Türkiye'de, Samsunspor'da yaptığım işin aslında o kadar da kötü olmadığını gösterdi. Başkanımız ve yöneticilerimizle iletişimimiz çok iyiydi. Çok kısa sürede kararımı verdim. Şimdi buradayım ve gerçekten gururlu ve mutluyum.
Benim tarzım disiplin ve özgürlük. Birbirimize her zaman saygı göstermeliyiz."