Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (31 Temmuz 2026 spor haberleri)
31.07.2026 07:45
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 31 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
BU KARTAL UÇAR GİDER - FOTOMAÇ
Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda Midtjyllad'ı geçen Beşiktaş, ikinci yarıdaki süper futbolu ile Avrupa'yı salladı, taraftarın best etti.
BAŞAKŞEHİR VEDA ETTİ - FANATİK
Konferans Ligi elemelerinin en güçlü bütçelerinden birine sahip olan Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turku'ya 2-0 kaybetti. Nuri Şahin'in ekibi sadece 2 şut atarak elendi.
TRABZONSPOR KAYIPLARDA - MİLLİYET
Bordo-mavililer Avusturya'da Eintracht Franfurt'un ardından Al Sadd'a da kaybetti.
"NEGATİF ORTAMDAN ÇIKTIM, RAHATLADIM" - HÜRRİYET
Eski Fenerbahçe Asbaşkanı ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı Türkiye ile İngiltere arasındaki büyük farkları anlattı.
FENER'E ERKEN UYARI - SÖZCÜ
Fenerbahçe turu geçti ama görüntü Şampiyonlar Ligi hedefi için yeterli değil.