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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (31 Temmuz 2026 spor haberleri)

31.07.2026 07:45

NTV - Haber Merkezi

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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 31 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

BU KARTAL UÇAR GİDER - FOTOMAÇ
Anadolu Ajansı

BU KARTAL UÇAR GİDER - FOTOMAÇ

Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda Midtjyllad'ı geçen Beşiktaş, ikinci yarıdaki süper futbolu ile Avrupa'yı salladı, taraftarın best etti.

BAŞAKŞEHİR VEDA ETTİ - FANATİK 1
Anadolu Ajansı

BAŞAKŞEHİR VEDA ETTİ - FANATİK

Konferans Ligi elemelerinin en güçlü bütçelerinden birine sahip olan Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turku'ya 2-0 kaybetti. Nuri Şahin'in ekibi sadece 2 şut atarak elendi.

TRABZONSPOR KAYIPLARDA - MİLLİYET 2
Anadolu Ajansı

TRABZONSPOR KAYIPLARDA - MİLLİYET

Bordo-mavililer Avusturya'da Eintracht Franfurt'un ardından Al Sadd'a da kaybetti.

"NEGATİF ORTAMDAN ÇIKTIM, RAHATLADIM" - HÜRRİYET 3
Reuters

"NEGATİF ORTAMDAN ÇIKTIM, RAHATLADIM" - HÜRRİYET

Eski Fenerbahçe Asbaşkanı ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı Türkiye ile İngiltere arasındaki büyük farkları anlattı.

FENER'E ERKEN UYARI - SÖZCÜ 4
Anadolu Ajansı

FENER'E ERKEN UYARI - SÖZCÜ

Fenerbahçe turu geçti ama görüntü Şampiyonlar Ligi hedefi için yeterli değil.

 

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