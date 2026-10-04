Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (4 Ekim 2026 spor haberleri)

Hakem operasyonunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil beş kişi tutuklandı. Milli maç arasındaki ligler beş gün sonra yeniden başlayacak. Ancak bu maçlar için ne hakemleri kimin atayacağı belli ne de Futbol Federasyonu'nun geleceği.

TFF dört günlük suskunluğunu bozup, 6 Ekim'de başlayacak Türkiye Kupası ikinci tur maçlarının hakemlerini mevcut MHK'den kalan beş üyenin atayacağını açıkladı. Ancak 9 Ekim'de Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak Süper Lig'deki atamalar belirsiz. Bununla ilgili bilgilendirme yapılmaması soru işaretlerini artırıyor. En çok merak edilen soru, liglerin ertelenip ertelenmeyeceği.

Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu süreçte hiçbir açıklama yapmadı. Federasyon yönetiminin geleceğinin İtalya maçının ardından Riva'daki değerlendirme toplantısında netleşmesi bekleniyor. Yeni MHK Başkanı'nın kim olacağı bir diğer önemli soru. İhtimaller Prof. Dr. Recep Sürhat Müniroğlu ile MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor.