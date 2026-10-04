Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (4 Ekim 2026 spor haberleri)
04.10.2026 08:05
4 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
LİGE 5 GÜN KALA TOZ DUMAN - HÜRRİYET
Hakem operasyonunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil beş kişi tutuklandı. Milli maç arasındaki ligler beş gün sonra yeniden başlayacak. Ancak bu maçlar için ne hakemleri kimin atayacağı belli ne de Futbol Federasyonu'nun geleceği.
TFF dört günlük suskunluğunu bozup, 6 Ekim'de başlayacak Türkiye Kupası ikinci tur maçlarının hakemlerini mevcut MHK'den kalan beş üyenin atayacağını açıkladı. Ancak 9 Ekim'de Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak Süper Lig'deki atamalar belirsiz. Bununla ilgili bilgilendirme yapılmaması soru işaretlerini artırıyor. En çok merak edilen soru, liglerin ertelenip ertelenmeyeceği.
Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu süreçte hiçbir açıklama yapmadı. Federasyon yönetiminin geleceğinin İtalya maçının ardından Riva'daki değerlendirme toplantısında netleşmesi bekleniyor. Yeni MHK Başkanı'nın kim olacağı bir diğer önemli soru. İhtimaller Prof. Dr. Recep Sürhat Müniroğlu ile MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor.
A SINIFININ DİBİNDEYİZ - NEFES
Türk futbolunun Vincenzo Montella yönetiminde zirveden serbest düşüşü sürüyor... Ekim 2023'te göreve geldikten sonra takımı EURO 2024'e taşıyıp çeyrek final oynatan, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkaran ve 24 yıllık hasreti bitirip Dünya Kupası heyecanı yaşatan İtalyan çalıştırıcı unutulmaz başarılara imza atsa da son 4.5 aylık periyot hüzünle doldu.
2026 ABD'de üç takımın üst tura çıktığı grubu sonuncu bitirip elenen Ay-Yıldızlılar, 80 milyona büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Milliler ikinci darbeyi ise ilk kez yer aldığı Uluslar A Ligi'nde aldı. İç sahada Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 kaybeden Montella ve öğrencileri Belçika deplasmanından da 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Türkiye, 5 maçta 0 puan ve eksi 7 averajla sadece grubun değil, 16 ülkeden oluşan A Ligi'nin de sonuncusu oldu. Mevcut durumda B Ligi'ne direkt düşecek iki takım için bir numaralı aday durumunda olan A Millî Takım, kalan 3 maçta tabloyu değiştiremezse A Ligi macerası sadece bir sezonla sınırlı kalacak.
YÜKSEKLİK KORKUSU - SABAH
Belçika yenilgisi sonrası 'A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle' diyen Montella, elit seviyedeki takımlara karşı dökülüyor. FIFA'da 30'uncu sırada bulunan A Milli Takımımız'da İtalyan hoca, ilk 20'de yer alan ülkelerden yalnızca Hırvatistan'ı yenebildi. Elde ettiği 1 beraberlik- 6 mağlubiyetle eleştirilerin odağına oturdu.
33 yıl sonra Türkiye'nin başında üst üste 3 resmi maç kaybeden ilk yabancı hoca olan Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından, "Eleştirilere kulak asmak istemiyorum. A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na bu çocuklarla gittik" diyerek serzenişte bulundu.
FIFA sıralamasında son 2 ayda 4 basamak birden düşerek 30'unculuğa gerileyen Ay-Yıldızlılar'da Montella, ilk 20'de yer alan ülkelere karşı varlık gösteremedi. Milliler'in başında bu takımlara karşı 8 resmi maça çıkan İtalyan hoca, 1 galibiyet alabilirken sadece Hırvatistan'ı (1-0) yenebildi. İspanya (2-2) ile de berabere kalındı. 6 karşılaşmadan boynu bükük ayrılan Bizim Çocuklar; Portekiz (3-0), Hollanda (2-1), İspanya (6-0), Fransa (1-0), İtalya (4-1) ve Belçika'ya (3-0) kaybetti.
ARTIK SAHNE LUKAKU'NUN - MİLLİYET
Fenerbahçe, tecrübeli forveti Vedat Muriqi'nin, Kosova'nın İsrail ile oynayacağı maçın kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılmasıyla sarsılırken, sarı-lacivertli takımın diğer golcüsü Romelu Lukaku'nun, Türkiye karşılaşmasında gol atması ve etkili bir performans göstermesi yönetim ve teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal ve ekibi Muriqi'nin son durumu takip ederken, Lukaku'nun hem gol hasretine son vermesi hem de süre aldığı 29 dakikada eski günlerine döndüğünü göstermesi sarı-lacivertlilerin imdadına yetişti.
Yaz döneminde Fenerbahçe'ye gelen ve sadece 1'i ilk 11 olmak üzere şans bulduğu 8 mücadelede toplamda 197 dakika forma giyen Belçikalı forvet söz konusu müsabakalarda etkili bir görüntü ortaya koyamamıştı. Lukaku, önceki gece oynanan Türkiye maçının ardından yönetim ve teknik heyete mesaj verirken, İsmail Kartal'ın da yıldız forveti Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.
'ADALETLİ ORTAMDA ŞAMPİYON OLURUZ' - FANATİK
Kara Kartal'ın başkanı Serdal Adalı ve yönetimi, Mali Genel Kurul Toplantısı'nda idari ve mali açıdan ibra edildi. Adalı, gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu.
Son dönemdeki olayları değerlendiren Adalı, "Geldiğimiz günden beri MHK'yı işaret eden bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik" dedi. Adil bir ortamda şampiyon olacaklarını söyleyen başkan Adalı, "Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu. Adaletli bir futbol ortamı sağlandığında şampiyon olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.