Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (4 Eylül 2026 spor haberleri)
04.09.2026 07:16
4 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
KRAL ORTADA KALDI - MİLLİYET
Oyunuyla bir nesli Galatasaraylı yapan Mauro Icardi, Cimbom'dan ayrıldıktan sonra iyice gözden düştü. Avrupa'nın major liglerinden teklif alamayan Arjantinli yıldızın ABD, Suudi Arabistan veya Meksika'dan beklediği ilgiyi görüp göremeyeceği merak konusu oldu.
SULTANLAR TAM YOL İLERİ - HÜRRİYET
A Milli Voleybol Takımı grup aşamasında mağlup ettiği Almanya'yı çeyrek finalde de çekişmeli bir mücadeleyle mağlup edip son dört arasına girdi. Ay yıldızlılar finale kalmak için yarın Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.
ZİRVEDE AKIL OYUNLARI - POSTA
Sezonun ilk derbisi yarın Kadıköy'de... derbilerin başarılı hocası İsmail Kartal da, dinamizmi ve hırsıyla dikkat çeken Kartal'ın teknik direktörü İtaliano da iddialı.
"HERKES İSTEDİ, BEŞİKTAŞ'I SEÇTİM" - MİLLİYET
Dusan Vlahovic, Juventus'tan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu olarak birçok kulüple transfer görüşmesi yaptığını anlattı: “Beşiktaş'ı seçtim ve bence bu doğru karardı.”
AZ AMA ÖZ TRANSFER - FANATİK
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde 12 yıl aradan sonra en sakin yaz transfer dönemi yaşandı. Sarı-lacivertliler kadroyu 5 oyuncuyla takviye etti.