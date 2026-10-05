Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (5 Ekim 2026 spor haberleri)
05.10.2026 08:32
5 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
“ÖZÜR MÜ, VEDA MI?” - MİLLİYET
Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde de hayal kırıklığına uğrayan A Milli Takımımız, bugün zorlu deplasmana galibiyet için çıkacak.
Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile bugün bir kez daha karşılaşacak olan A Milli Takımımız, Bursa'da 4-1 kaybettiği maçın rövanşını almaya çalışacak. Galibiyet bizi grupta tutacak, mağlubiyet ise ay-yıldızlıları B Ligi'ne düşürecek. Beraberlik bile grupta kalmayı zora sokacak.
Avrupa'da, 1. Grup'ta çıktığı üç karşılaşmadan yenilgiyle ayrılıp, sıfır puanla yoluna devam eden Ay-Yıldızlılar, bugün Türkiye'den "özür" niteliğinde bir galibiyet almak için sahada olacak. Türkiye saatiyle 21.45'te Bologna kentindeki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda sahaya çıkacak olan iki ekibin müsabakasını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.
MONTELLA: “MANTIK DIŞI ELEŞTİRMEYİN” - TÜRKİYE
A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella İtalya maçı öncesi sitemli bir basın toplantısı düzenledi. "Bu seviyede ilk defa mücadele etsek bile herkese karşı kazanmak istiyoruz. İlk kez bu seviyede olduğumuzu söylememin sebebi, burada ülke olarak alışkanlığımız yok. Tecrübe kazanarak devam ediyoruz" dedi.
İtalyan çalıştırıcı, "Maalesef Arda yok. Biliyorsunuz ki Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert Müldür de yok. Hepsi bizim için çok önemli oyuncular. Böyle bir durumu yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ben ümitliyim güzel bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.
Montella, istifa sorusuna da kaçamak cevap verdi: "Futbolun dinamiklerini bilirim. Eleştiri tamam ama mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum açıkçası. Beni üzen tek konu, bizi A Ligi'ne çıkaran bu futbolculara yönelik ağır, haksız eleştiriler.
“ÇARE İLKAY GÜNDOĞAN” - SABAH
Hücumda sadece Osimhen'in ayağına bakan ve üretimde zorluk çeken Okan Buruk, milli aradan sonra yıldız oyuncuya formayı verecek.
Hücum bölgesinde üretkenlikte büyük sorun yaşayan Galatasaray, ligin ilk 6 haftasında İlkay Gündoğan'ı yeterince kullanmamış, bu durum hem futbolcu cephesinde hem de taraftarlar nezdinde büyük tartışma yaratmıştı. Pendik ile oynanan hazırlık maçında iyi bir performans sergileyen 35 yaşındaki orta sahanın antrenmanlardaki çalışkan görüntüsü de teknik heyetin beğenisini topladı.
Okan Buruk'un özel olarak görüştüğü İlkay, milli ara dönüşü formasına kavuşacak. Sarı-kırmızılı takım, ilk 6 haftada orta sahada forma giyen oyuncular Gabriel Sara (2), Lucas Torreira (1), Yunus Akgün (1), Lemina ve Batrakov'dan sadece 4 gol katkısı aldı.
Bu sezon Çorum ve Sporting maçlarından sonra oyuna giren İlkay, sadece 11 dakika şans buldu.
“ALKIŞLAR KANTE'YE” - POSTA
Fenerbahçe hazırlık maçında Turan Tovuz'u 2-0 yenerken harika bir gol atan 35 yaşındaki Kante, performansıyla gençlere taş çıkardı. Milli oyuncuların yokluğu, genç futbolcuların çokluğuna rağmen N'Golo Kante sahada basmadık yer bırakmadı, sorumluluk aldı, liderlik yaptı.
Teknik direktör İsmail Kartal maç sonu Kante'yi özel olarak tebrik etti. Kartal, orta sahada Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ, İrfan Can gibi daha genç oyuncular olması nedeniyle bazen Kante'yi dinlendirmeyi düşünüyordu. Ancak Kante'nin yükselen formu, yerlerine oynayacak futbolcuların performans eksikliği Fransız oyuncuyu vazgeçilmez yaptı. Kante bu sezon ligde 6 maçta görev aldı. Avrupa'daki 5 maçta forma giyen Fransız oyuncu henüz skora katkı veremedi.
"İKİ OYUNCU PARASINA BİR TAKIM KURDUK" - HÜRRİYET
Serdal Adalı, tek listeyle gidilen olağanüstü genel kurulda Beşiktaş camiasından güven oyun aldı.
Adalı, transfer harcamalarına dair eleştirilere "Rakiplerin 1-2 isme verdiği ücretlere, biz takım kurduk. 3 Büyük'te kontratları karşılaştırın, iyi iş çıkardığımızı göreceksiniz" yanıtını verdi.
Beşiktaş Başkanı ilerleyen dönemde transferlerden gelir elde etmeyi hedeflediklerinin altını çizerken "Ayrıca göreceksiniz yolları ayırdığımız oyuncudan kâr edeceğiz" dedi.
Transfer politikasına yönelik eleştirilere de cevap veren Adalı, kadroya katılan oyunculara güvendiklerini ve ilerleyen dönemde transferlerden gelir elde etmeyi hedeflediklerini belirtirken, şunları söyledi: "Transfer ettiğimiz her bir oyuncu, bizi hedeflerimize taşıyacak kalitede. Ayrıca göreceksiniz, yolları ayırdığımız oyunculardan kâr edeceğiz. Önceki yıllarda transferlerin neden olduğu güvensizlik ortamını biliyorum ve hak veriyorum ancak Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek oyuncu gönderme devri sona ermiştir"