Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (5 Ekim 2026 spor haberleri)

MONTELLA: “MANTIK DIŞI ELEŞTİRMEYİN” - TÜRKİYE

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella İtalya maçı öncesi sitemli bir basın toplantısı düzenledi. "Bu seviyede ilk defa mücadele etsek bile herkese karşı kazanmak istiyoruz. İlk kez bu seviyede olduğumuzu söylememin sebebi, burada ülke olarak alışkanlığımız yok. Tecrübe kazanarak devam ediyoruz" dedi.

İtalyan çalıştırıcı, "Maalesef Arda yok. Biliyorsunuz ki Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert Müldür de yok. Hepsi bizim için çok önemli oyuncular. Böyle bir durumu yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ben ümitliyim güzel bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.

Montella, istifa sorusuna da kaçamak cevap verdi: "Futbolun dinamiklerini bilirim. Eleştiri tamam ama mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum açıkçası. Beni üzen tek konu, bizi A Ligi'ne çıkaran bu futbolculara yönelik ağır, haksız eleştiriler.