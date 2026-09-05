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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (5 Eylül 2026 spor haberleri)

05.09.2026 07:42

NTV - Haber Merkezi

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5 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...

DERBİNİN ŞİFRESİ: ORTA SAHA - FOTOMAÇ
Anadolu Ajansı

DERBİNİN ŞİFRESİ: ORTA SAHA - FOTOMAÇ

Beşiktaş Kadıköy'deki dev derbinin taktik planını hazırladı. İtaliano, Orkun'un liderliği, Salih Özcan'ın gücü ve Olaitan'ın enerjisiyle 3 puanı hedefliyor.

MURİÇ'LE DİREKT OYUN - FANATİK 1
Anadolu Ajansı

MURİÇ'LE DİREKT OYUN - FANATİK

Ederson ve Ake'nin uzun isabetli paslarıyla Muriç üzerinden direkt oyun ve kanat akınları, derbide Fenerbahçe'nin etkili silahı olacak.

BÜYÜK ZARAR - SABAH 2
Anadolu Ajansı

BÜYÜK ZARAR - SABAH

Dört büyüklerin bu yaz kural nedeniyle gönderdiği toplam 10 yabancı oyuncu 64.4 milyon Euro kayıp yaşattı.

GALATASARAY 90'DA HAYATA DÖNDÜ - HÜRRİYET 3
Anadolu Ajansı

GALATASARAY 90'DA HAYATA DÖNDÜ - HÜRRİYET

Galatasaray, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Başakşehir'i son dakikada devirdi.

"HAKEMİ KONUŞALIM" - TÜRKİYE 4
Anadolu Ajansı

"HAKEMİ KONUŞALIM" - TÜRKİYE

Galatasaray'ın hocası dertli. Okan Buruk maç sonu "Bütün Türkiye'ye bunu sormak lazım. Herkesin mutsuz olduğu bir hakem performansı olabilir mi?" diye sordu.

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