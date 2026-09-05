Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (5 Eylül 2026 spor haberleri)
05.09.2026 07:42
5 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
DERBİNİN ŞİFRESİ: ORTA SAHA - FOTOMAÇ
Beşiktaş Kadıköy'deki dev derbinin taktik planını hazırladı. İtaliano, Orkun'un liderliği, Salih Özcan'ın gücü ve Olaitan'ın enerjisiyle 3 puanı hedefliyor.
MURİÇ'LE DİREKT OYUN - FANATİK
Ederson ve Ake'nin uzun isabetli paslarıyla Muriç üzerinden direkt oyun ve kanat akınları, derbide Fenerbahçe'nin etkili silahı olacak.
BÜYÜK ZARAR - SABAH
Dört büyüklerin bu yaz kural nedeniyle gönderdiği toplam 10 yabancı oyuncu 64.4 milyon Euro kayıp yaşattı.
GALATASARAY 90'DA HAYATA DÖNDÜ - HÜRRİYET
Galatasaray, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Başakşehir'i son dakikada devirdi.
"HAKEMİ KONUŞALIM" - TÜRKİYE
Galatasaray'ın hocası dertli. Okan Buruk maç sonu "Bütün Türkiye'ye bunu sormak lazım. Herkesin mutsuz olduğu bir hakem performansı olabilir mi?" diye sordu.