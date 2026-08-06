Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Ağustos 2026 spor haberleri)
06.08.2026 07:50
Son Güncelleme: 06.08.2026 07:51
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 6 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
SALAH BAYRAMI - HÜRRİYET
Trabzonspor Mısırlı yıldızı Türkiye'ye getirdi. Önce İstanbul'da, sonra da Trabzon'da adeta "Fırtına" koptu.
"SALAH'I ALAMADIK DEĞİL, ALMADIK" - FANATİK
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah transferiyle ilgili "Bazı şeyler ilk önce Beşiktaş'ın yapısına, sonra da benim yapıma uymadı. Bu kadar basit." dedi.
YILDIZLAR GEÇİDİ - MİLLİYET
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz' karşısında kaliteli ayaklarıyla sonuca gitti.
GREENWOOD RESİTALİ - FOTOMAÇ
Mason Greenwood Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Sturm Graz önünde attı. Muhteşem bir şutla ağları sarsan İngiliz yıldız, Kadıköy'de resital sundu.
OSIMHEN'DEN ICARDİ'YE RET - SABAH
Galatasaray yönetimi Icardi'nin 9 numaralı formasını teklif etti. Osimhen "45 bana uğurlu geliyor" diyerek geri çevirdi.