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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Ağustos 2026 spor haberleri)

06.08.2026 07:50

Son Güncelleme: 06.08.2026 07:51

NTV - Haber Merkezi

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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 6 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

SALAH BAYRAMI - HÜRRİYET
Anadolu Ajansı

SALAH BAYRAMI - HÜRRİYET

Trabzonspor Mısırlı yıldızı Türkiye'ye getirdi. Önce İstanbul'da, sonra da Trabzon'da adeta "Fırtına" koptu.

"SALAH'I ALAMADIK DEĞİL, ALMADIK" - FANATİK 1
Anadolu Ajansı

"SALAH'I ALAMADIK DEĞİL, ALMADIK" - FANATİK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah transferiyle ilgili "Bazı şeyler ilk önce Beşiktaş'ın yapısına, sonra da benim yapıma uymadı. Bu kadar basit." dedi.

YILDIZLAR GEÇİDİ - MİLLİYET 2
Anadolu Ajansı

YILDIZLAR GEÇİDİ - MİLLİYET

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz' karşısında kaliteli ayaklarıyla sonuca gitti.

GREENWOOD RESİTALİ - FOTOMAÇ 3
Anadolu Ajansı

GREENWOOD RESİTALİ - FOTOMAÇ

Mason Greenwood Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Sturm Graz önünde attı. Muhteşem bir şutla ağları sarsan İngiliz yıldız, Kadıköy'de resital sundu.

OSIMHEN'DEN ICARDİ'YE RET - SABAH 4
Anadolu Ajansı

OSIMHEN'DEN ICARDİ'YE RET - SABAH

Galatasaray yönetimi Icardi'nin 9 numaralı formasını teklif etti. Osimhen "45 bana uğurlu geliyor" diyerek geri çevirdi.

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