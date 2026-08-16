Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Ağustos 2026 spor haberleri)
16.08.2026 08:02
16 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
TEKNİK HEYET BURUK - SABAH
Galatasaray kulübesindeki hocalar hayal kırıklığı yaşadı... Okun Buruk'un yardımcılarının sözleşmeleri uzatıldı. Ancak yüzde 100 zam bekleyen ekibe yüzde 30 iyileştirme yapıldı.
KARTAL 5'TE 5 İÇİN SAHADA - HÜRRİYET
UEFA Avrupa Ligi eleme turlarında oynadığı 4 maçı da kazanan Beşiktaş, taraftarı önünde karşılaşacağı Eyüpspor'u da yenerek 5'te 5 yapmayı hedefliyor.
ASLAR KENARDA, FENER FİRARDA - MİLLİYET
Sezona Gençlerbirliği deplasmanında başlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın rotasyonu pahalıya patladı. Sahaya yedek ağırlıklı kadroyla çıkan sarı-lacivertliler ilk haftada dibe vurdu.
SALAH VAR SONUÇ YOK - POSTA
Trabzonspor sezona Kasımpaşa beraberliğiyle başladı. Dünya yıldızı Salah 58'de oyuna girip çabalasa da sonuca etki edemedi.
"BEN DE BÖYLE TÖREN İSTİYORUM" - SABAH
Orkun Kökçü ve Trossard'a TÜPRAŞ Stadı'nda yapılan törenleri izleyen Vlahovic transfer görüşmesinde "Ben de taraftarın önünde imza atmak istiyorum." demiş.