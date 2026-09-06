Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Eylül 2026 spor haberleri)
06.09.2026 07:25
14 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
KADIKÖY KARTALI - SABAH
Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe'yi deplasmanda devirip yakın zirve takibini sürdürdü.
"İNCE İNCE DOĞRADI" - MİLLİYET
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, derbinin ardından ateş püskürdü, "Dayak yiyen hakeme, hakemlik yaptırırsanız olacağı bu. İnce ince doğradı." dedi.
SİZE ALTIN YAKIŞIR - HÜRRİYET
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde rakip İtalya.
CİM BOM'DA OHAL - POSTA
Osimhen ile Lemina'nın sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'ın sağlık heyeti teyakkuza geçti. Okan Buruk iki oyuncunun 9 Eylül'deki Sporting maçına yetiştirilmesini istedi.
TRABZON MORAL PEŞİNDE - TÜRKİYE
Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 4-0 yenilerek Konferans Ligi'ne düşen, Amedspor'a 2-1'lik skorla boyun eğen Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin görevini bırakmasının ardından Gençlerbirliği'ni yenip moral bulmak istiyor.