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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (6 Eylül 2026 spor haberleri)

06.09.2026 07:25

NTV - Haber Merkezi

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14 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...

KADIKÖY KARTALI - SABAH
Anadolu Ajansı

KADIKÖY KARTALI - SABAH

Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe'yi deplasmanda devirip yakın zirve takibini sürdürdü.

"İNCE İNCE DOĞRADI" - MİLLİYET 1
Anadolu Ajansı

"İNCE İNCE DOĞRADI" - MİLLİYET

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, derbinin ardından ateş püskürdü, "Dayak yiyen hakeme, hakemlik yaptırırsanız olacağı bu. İnce ince doğradı." dedi.

SİZE ALTIN YAKIŞIR - HÜRRİYET 2
Anadolu Ajansı

SİZE ALTIN YAKIŞIR - HÜRRİYET

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde rakip İtalya.

CİM BOM'DA OHAL - POSTA 3
IHA

CİM BOM'DA OHAL - POSTA

Osimhen ile Lemina'nın sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'ın sağlık heyeti teyakkuza geçti. Okan Buruk iki oyuncunun 9 Eylül'deki Sporting maçına yetiştirilmesini istedi.

TRABZON MORAL PEŞİNDE - TÜRKİYE 4
Anadolu Ajansı

TRABZON MORAL PEŞİNDE - TÜRKİYE

Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 4-0 yenilerek Konferans Ligi'ne düşen, Amedspor'a 2-1'lik skorla boyun eğen Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin görevini bırakmasının ardından Gençlerbirliği'ni yenip moral bulmak istiyor.

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